Luis Miguel ha estado muy feliz y accesible, pues estuvo haciendo en el aeropuerto lo que nunca, firmó autógrafos a quienes lo reconocieron.

El amor estaría haciendo que Luis Miguel esté en la mejor etapa de su vida, pues desde que inició su relación con Paloma Cuevas, ha hecho cosas que antes parecían imposibles.

La carrera de Luis Miguel -de 53 años de edad- está de nuevo en el radar, pues ha logrado sold out con su gira en varias partes del continente americano.

Y su vida personal está marchando mejor que nunca, pues está tan feliz con Paloma Cuevas, que hasta lleva a sus hijas al colegio.

Ahora, Luis Miguel fue accesible con fans que lo reconocieron en el aeropuerto y hasta se llevaron un autógrafo del “Sol”.

Luis Miguel, cantante (Agencia México)

¿El amor lo cambió? Luis Miguel es cortés con sus fans y les deja un recuerdo

La vida de Luis Miguel se ha dividido entre Nueva York y España, lugares a los que ha viajado acompañado de su novia Paloma Cuevas, de 50 años de edad.

Es por eso que los paparazzis lo han captado continuamente en los aeropuertos y circula un video donde -supuestamente- Luis Miguel da autógrafos a unos fans.

En las imágenes se ve a Luis Miguel entre un grupo de fans en el aeropuerto, que le piden su autógrafo y fotografías.

Luis Miguel se mostraba tranquilo y sonriente, mientras era custodiado por guardias de seguridad.

El cantante se detuvo brevemente para dar su autógrafo y luego se retiró tranquilo con una enorme sonrisa.

Aparentemente el video fue grabado en un aeropuerto de España, pero se desconoce la fecha en que esto ocurrió.

📹 Casual vas en el aeropuerto y te topas a #LuisMiguel (@LMXLM ) y te firma unos autógrafos 🥲 pic.twitter.com/38xcXDNANQ — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) June 2, 2023

Los fans de Luis Miguel se alegran por su cambio de actitud

Luis Miguel se ha destacado por ser muy hermético con su vida privada y no tener casi contacto con sus fans.

Aunque, en algunas ocasiones ha accedido a fotografiarse con fans que lo llegaban a encontrar.

Luego de que circulara un video donde Luis Miguel accede a dar autógrafos, sus fans se alegraron de su cambio de actitud.

Luis Miguel, cantante. (Agencia México)

“Yo me muero ahí mismo, que suerte”, “Yo me quedaría paralizada si se me da la oportunidad” y “Siempre bello y elegante” fueron algunos de los comentarios.

Dentro de unos meses Luis Miguel estará en México para sus conciertos y sus fans están más que preparados, incluso existe la ilusión de obtener un autógrafo del cantante.