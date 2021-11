Carmen Salinas: ¿Qué pasará con su personaje en ‘Mi fortuna es amarte’? Tras darse a conocer que la actriz sufrió un derrame cerebral, muchos usuarios se han cuestionado sobre su futuro en el melodrama.

Este lunes 8 de noviembre se estreno la novela ‘Mi fortuna es amarte’, donde participa Carmen Salinas. Desde el primer momento la famosa se mostró muy feliz por interpretar a ‘Doña Magos’.

Pero tras confirmarse que se encuentra en coma, usuarios han preguntado sobre el futuro melodrama. El productor Nicandro Díaz fue el encargado de hablar sobre esta situación.

En entrevista con Javier Poza, Nicandro Díaz reveló que el sobrino de Carmen Salinas se había puesto en contacto con el para informarle sobre el problema de salud de la actriz.

“Su propio sobrino me marcó anoche en la madrugada, pues aquí estamos padeciendo esta situación. Efectivamente sabemos que Carmelita está muy delicada, está en un hospital de la colonia Roma”

Nicandro Díaz señaló que la última vez que tuvo la oportunidad de convivir con Carmen Salinas fue durante el estreno de ‘Mi fortuna es amarte’.

El productor señaló que Carmen Salinas se encontraba muy bien e incluso esta muy divertida. Sin embargo destacó que el derrame cerebral no presenta síntomas previos.

Nicandro Díaz destacó que conoce a Carmen Salinas incluso antes de entrar a Televisa. En su entrevista Nicandro Díaz señaló que la famosa tenía llamado este jueves 11 de noviembre.

Javier Poza le cuestionó a Nicandro Díaz sobre si ya había pensado en el futuro de Carmen Salinas en ‘Mi fortuna es amarte’, pues probablemente necesite un periodo de recuperación.

Al respecto el productor señaló que por respeto a Carmen Salinas no hablará de esta situación hasta que se conozcan más detalles de su estado de salud.

“Por respeto a ella no voy a mover nada, hasta que se recupere. Si se prolonga esta situación, habrá que pensar en otras cosas […] Por ahora nada, por ahora la historia se queda igual”

Por último Nicandro Díaz reveló que no visitará a Carmen Salinas al hospital, pero estará al pendiente de su salud a través de su sobrino.

En entrevista con varios medios, Nicandro Díaz se mostró preocupado por la salud de Carmen Salinas y recordó que es una gran persona.

Al igual que con Javier Poza, Nicandro Díaz puntualizó que por el momento no se encuentra pensando sobre el personaje de Carmen Salinas en ‘Mi fortuna es amarte’.

“Aparentemente (no podrá volver pronto) pero por respeto a ella no he querido aún pensar en otra opción. Voy a estirar la liga lo que esté en mí para que ella conserve su espacio”

Nicandro Díaz