Carmen Muñoz revela el proyecto que hará en la televisora de San Ángel, ¿se incorpora a Hoy? Después de 16 años la conductora regresó al canal y se dice lista para comenzar una nueva etapa en su vida.

Tras varios rumores sobre su presencia en la televisora de San Ángel, Carmen Muñoz reveló mas detalles sobre el nuevo programa en donde participará.

Durante una dinámica del programa Hoy, Carmen Muñoz fue cuestionada sobre sus planes para este 2022 y su nueva etapa dentro de la televisora de San Ángel.

Luego de su salida de TV Azteca, Carmen Muñoz llegó al programa Hoy para suplir la ausencia de Andrea Legarreta, quien se encuentra de vacaciones con su familia.

Desde que se anunció su salida de TV Azteca, han surgido varios rumores sobre su presencia en la televisora de San Ángel, incluso se reveló que podría incorporarse al programa Hoy.

Este 6 de enero, Carmen Muñoz se presentó en el programa Hoy y habló sobre el proyecto que hará en la televisora de San Ángel.

Durante la sección del programa Hoy “el manotazo” Galilea Montijo y Andrea Escalona le cuestionaron a Carmen Muñoz sobre sus planes ahora que regreso a televisora de San Ángel.

Aunque se mostró muy reúnete a revelar cualquier tipo de información, Galilea Montijo y Andrea Escalona se mostraron muy insistentes y lograron que Carmen Muñoz revelará que el proyecto en el que trabajará será para Unicable.

“Próximamente haré un proyecto para Unicable… es lo único que pudo decir, no más”

Carmen Muñoz no dio más detalles y aseguró que desconoce cuándo podrían estrenar, el productor, horario o incluso el tipo de formato que será el programa. Sin embargo usuarios señalaron que dijo un proyecto, insinuando que podría participar en varios.

De inmediato Galilea Montijo le preguntó si se trata de las ‘Netas Divinas’, pero ella señaló que no y puntualizó que no sabía más cosas.

En ese momento Andrea Escalona le señaló algo a Galilea Montijo por lo que de inmediato señaló que ya sabía de qué se trataba.

Después de señalar que no la conocía, Galilea Montijo fue la encargada de darle la bienvenida a Carmen Muñoz al programa Hoy.

“Escuche esto, después de 16 años, y ayer me estaba platicando alguien ‘¿cómo no te acuerdas de la Carmen Muñoz?’, y yo… ‘pues es que no, ¿la que tenía su pelito larguito, que estaba con la Bigorra?’, ¡pues claro!, eso fue hace 16 años, por eso regresa Carmen Muñoz el día de Hoy, bienvenida”

