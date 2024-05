Durante el estreno de la película de Garfield un video se ha hecho viral rápidamente, luego de que un hombre acabó siendo golpeado por el boxeador Antonio Barrul, pero ¿qué pasó? Te contamos.

A través de las redes sociales, el estreno de la película de Garfield en un cine del municipio de León en España ha causado revuelo.

Luego de ver cómo un hombre acabó siendo golpeado por el boxeador Antonio Barrul -de 25 años de edad- , tras un hecho en el que el maltrato a una mujer se hizo presente.

En un video viral que ha circulado en las redes sociales, se puede ver al boxeador Antonio Barrul golpeando a un hombre en el estreno de la película de Garfield, hecho suscitado el pasado miércoles 1° de mayo de 2024.

Sin embargo, las cosas no son como parece, pues el boxeador español Antonio Barrul h abría golpeado al hombre luego de que este maltrata a su mujer en plena función de estreno de la película de Garfield y enfrente de varios niños.

Pues el hombre golpeado por el boxeador Antonio Barrul habría cometido un acto de violencia en contra de su mujer y su hijo.

Por lo que el público reaccionó defendiendo a la mujer del hombre que en un forcejeo acabó pegándole un duro golpe a una niña espectadora en el estreno de la película de Garfield, cosa que no puedo pasar por alto el boxeador Antonio Barrul.

Con ello ante la discusión llena de insultos y una solicitud a los empleados del cine de retirar al hombre violento, el boxeador Antonio Barrul terminó golpeando a este en medio del calor de las amenazas.

Lo que terminó siendo grabado, así como se puede ver al boxeador Antonio Barrul regresando a sus asiento mientras pide disculpas a los presentes “lo siento, yo tengo niños y de verdad que me duele”.

Sin embargo, pese a ser un acto de violencia, los espectadores aplauden al boxeador Antonio Barrul tras enfrentarse al hombre que maltrató a su esposa.

A través de un video el boxeador Antonio Barrul ha salido a pedir disculpas tras golpear a un hombre en el estreno de la película de Garfield, así como contar su versión de los hechos.

Con ello, el boxeador Antonio Barrul ha sido claro en no poder justificar la violencia, pero al ver como un hombre maltrata a una mujer y a una niña, la situación lo hizo actuar de tal manera.

“La violencia nunca se justifica, pero los malos tratos hacia una mujer y una niña no. Desde que llegamos, se escucha al hombre que le recrimina a su mujer que se siente a su lado, pues ella se sentó unas butacas después, pero los insultos y hasta los golpes se hicieron presentes”.

Con ello, el boxeador Antonio Barrul cuenta que tras media “los gritos se escuchan mucho más fuertes, miro que engancha a su mujer por el cuello, la empieza a forcejear y empieza la gente acercarse, suelta un golpe y le dio a una niña, sin tener nada que ver era una niña que viña a ver el cine tranquilamente”.

Tras esto, el boxeador Antonio Barrul reacciona pidiendo que el hombre sea sacado de la sala, pero ante una falta de atención entre el personal del cine, la situación enardece.

Pues el hombre comenzó a insultar al boxeador Antonio Barrul y ha retarlo a bajarse para pelear.

“Se bajó y me siguió amenazando que me bajara, que era un maricon, cosas muy feas, delante de muchísimos niños, me vuelvo a sentar intento aguantarme de lo que acabo de ver de un maltratador, él sigue”.

Antonio Barrul