“Carlos Villagrán es un pendejo”, respondió Florinda Meza a Adela Micha cuando le cuestionó si había tenido una relación con su compañero.

Uno de los programas que marcó la historia de la televisión mexicana fue ‘El chavo del 8′. Tras el éxito de la emisión creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, sus personajes han protagonizado varias polémicas.

Aunque en la serie protagonizaban a una madre y un hijo, desde hace varios años se ha especulado sobre el romance que habían vivido Florinda Meza de 73 años de edad y Carlos Villagrán de 78 años de edad.

Tras todos los rumores Florinda Meza fue tajante a responder si tuvo una relación con Carlos Villagrán antes de casarse con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Pese a que en ‘El chavo del 8′ mostraban que tenían una gran relación, desde hace varios años se especuló que Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se habían peleado.

De acuerdo con algunas versiones, Florinda Meza había sido la responsable del distanciamiento entre los famosos y es que había mantenido un romance con Carlos Villagrán, antes de salir con Roberto Gómez Bolaños.

Aunque el romance entre Florinda Meza y Carlos Villagrán había sido fugaz, cuando Roberto Gómez Bolaños empezó a salir con la actriz su relación con el famoso conocido por interpretar a Kiko se vio afectada.

Tras todos los rumores, Florinda Meza habló sobre el presunto romance que mantuvo con Carlos Villagrán y de esta manera acabo con las especulaciones.

En entrevista con Adela Micha, Florinda Meza señaló que el propio Roberto Gómez Bolaños señaló que Carlos Villagrán había salido del programa porque le habían ofrecido algo mejor y no tenía que ver con ella.

De manera contundente, Adela Micha le cuestionó si había mantenido una relación con Carlos Villagrán, por lo que Florinda Meza señaló que no iba a hablar del tema.

Florinda Meza recordó lo inteligente que era Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y lo comparó con Carlos Villagrán. De esta manera dejó en claro su romance con el actor que interpretó a Kiko.

“De ese no voy a hablar, principalmente ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?”

Florinda Meza puntualizó que no quería hablar ya que la utilizan para hacerse publicidad pues es una personalidad muy rentable.

Durante una entrevista que brindó al programa Intratables, Carlos Villagrán habló sobre su romance con Florinda Meza.

“Hay una cosa que todo mundo se ríe cuando la digo. Me preguntan ‘tú anduviste con Florinda Meza’ y yo siempre les digo la verdad, les digo ‘no, ella anduvo conmigo’”, bromeó Carlos Villagrán.

Carlos Villagrán señaló que había sido algo que ocurrió hace más de 40 años por lo que ya “hasta huele a azufre”. El actor relató como comenzó su romance.

“Un día ella tenía el carro en el taller, se le había averiado el carro, yo me ofrecí a llevarla, después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben…”

Carlos Villagrán