Roberto Gómez Bolaños tuvo un matrimonio sólido con Florinda Meza, pero recientemente la actriz reveló que ‘Chespirito’ era profundamente celoso, pero es falso que haya corrido a Enrique Segoviano por esta razón.

Florinda Meza fue pareja de Roberto Gómez Bolaños durante 40 años. Ambos trabajaron juntos en programas de televisión como ‘El chapulín colorado’ y ‘El Chavo del ocho’.

El famoso cómico estaba casado con Graciela Fernández, cuando comenzó su relación con Florinda Meza.

La pareja estuvo junto hasta la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el 28 de noviembre de 2014.

La actriz, de 73 años de edad, reveló en una entrevista que Roberto Gómez Bolaños era celoso.

“Para él yo era la más bella, pero sí era muy celoso, muy celoso” expresó Florinda Meza y contó una anécdota donde ‘Chespirito’ sacó a relucir su lado este lado de su personalidad.

“Una vez en Argentina, Rubén y Edgar iban con nosotros. íbamos con lentes y todo, íbamos a cruzar una calle y el tránsito se paró porque yo me adelanté a pasar y me dice: espérate, te va tocar el alto (...) Unos que venían al verme me empezaron a decir piropos”

Florinda Meza