Carlos Trejo -de 60 años de edad- está acaparando titulares y no precisamente por un nuevo escándalo, sino por su debut como cantante de rock.

Además de cazar fantasmas, Carlos Trejo canta y compone canciones en su tiempo libre.

Carlos Trejo organizó una conferencia de prensa para presentar a su grupo de rock, Los Caza, donde él es el vocalista.

El grupo musical de Carlos Trejo dio su primera presentación en el Casino Line.

Carmen Campuzano, Marco Valdés y Los Llayras, apadrinaron a la agrupación que desea convertirse en la favorita de los amantes del rock.

Para Carlos Trejo, cantar es un sueño que debía cumplir y que surgió tras varias reuniones con amigos.

“Llegó un momento en que me gustaba mucho la música, estábamos en la casa y empezamos a rockear y a cotorrear y a subir cosas en las redes y todo mundo empezó de ¿canta o no canta, toca y no toca?, y dije vamos hacerlo”

Carlos Trejo