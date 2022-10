Carlos Speitzer hace berrinche en Las Estrellas bailan en Hoy y hasta Galilea Montijo ya lo ubicó pues se estaban quedando si tiempo en el programa Hoy y aún se tenía que anunciar a la pareja que sería la eliminada.

A pesar de que en algún momento fueron pareja, la pelea entre Manelyk de 33 años de edad y Carlos Speitzer de 31 años de edad parece no tener fin.

A pesar de que Carlos Speitzer ha señalado que no quiere problemas y que se encuentra concentrado en su baile, este viernes 28 de octubre interrumpió el programa Hoy para defender su punto de vista sin importarle el tiempo para anunciar a la pareja eliminada de Las Estrellas bailan en Hoy.

El pasado 25 de octubre se difundió un video en donde se mostraba como Carlos Speitzer corrió a Manelyk del foro de Hoy ya que argumentó que no quería que nadie viera su coreografía.

Esa situación molestó a Manelyk quien de inmediato arremetió en contra de Carlos Speitzer y Candela Márquez de 34 años de edad, pues señaló que el foro era para todas las parejas.

Durante el programa Hoy, Manelyk se disculpó con Candela Márquez ya que señaló que ella no era responsable y que su pelea era con Carlos Speitzer.

Por su parte Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro” de 30 años de edad, arremetió contra Carlos Speitzer pues consideró que se había esperado hasta que él se había ido para dirigirse en contra de Manelyk.

Durante Las Estrellas bailan en Hoy de este viernes 28 de octubre se presentó un video en donde Carlos Speitzer se defendía de Manelyk y El Potro, al señalar que solo pidió respeto por su ensayo.

En el video Carlos Speitzer revela que dejó de seguir a Manelyk por los ataques que recibió de que por ella aumento el número de sus seguidores.

Visiblemente molesto Carlos Speitzer puntualizó que él tiene una gran trayectoria y cuenta con seguidores desde hace tiempo y no necesita la ayuda de nadie, aunque reconoció que si aumentaron sus fanáticos.

“A mí me atacaron que por ella tengo seguidores. Es mentira si crecí en mis seguidores, pero una cosa que quiero dejar en claro yo tengo un público desde hace muchos años”

Carlos Speitzer le pidió a Manelyk que pare los ataques en su contra pues destacó que ella tiene el poder de detener todas las críticas que recibe en las redes sociales.

Por su parte Manelyk destacó que ella no maneja a sus seguidores y que si ha recibido ataques es porque se lo ha ganado con sus actitudes.

“No son mis títeres, yo no les digo que hacer y que no hacer, si te tiran hate es porque te lo haz ganado y a pulso ¿yo que tengo que ver? Ahora si me pides un favor”

Carlos Speitzer