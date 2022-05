Carlos Ignacio dice que sin Silvia Pinal no se realizará la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”. El productor destacó que este proyecto fue pensado exclusivamente para la actriz.

En entrevista con varios medios de comunicación, Carlos Ignacio reconoció que tras toda la polémica que se generó en torno a la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, será muy difícil que se pueda volver a convencer a Silvia Pinal de participar en el proyecto.

En medio de todos los rumores que han surgido por la cancelación de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Carlos Ignacio reveló que decidió ya no seguir con el proyecto luego de los audios que se filtraron de Iván Cochegrus.

Desde que se anunció la participación de Silvia Pinal en la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Carlos Ignacio siempre defendió la presencia de la actriz, aunque reconoció que su salud se había visto mermada tras su contagio de Covid-19.

Luego de que se dio a conocer que se había cancelado la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Carlos Ignacio se mostró triste por la decisión que se tuvo que tomar.

De acuerdo con Carlos Ignacio, se tomó la decisión de no realizar más funciones de “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?” por los audios que se filtraron de Iván Cochegrus.

En las grabaciones el productor Iván Cochegrus hablaba mal de la dinastía Pinal. Tras el escándalo declaró que se había modificado el audio, sin embargo esta situación habría generado molestia en la familia de Silvia Pinal.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Carlos Ignacio señaló que los audios si causaron problemas ya que fue una puñalada para los que trabajaban en la obra de teatro.

“Pasó que se suspendió todo, se colaron unos audios de los cuales no teníamos conocimiento nosotros y yo definitivamente no trabajo con gente que está hablando a tus espaldas, que te da puñaladas cuando tú has entregado todo”

Carlos Ignacio