¿Sergio Mayer estaría detrás del homenaje que se le haría a Silvia Pinal en Bellas Artes? Revelaron que el actor podría estar apoyando a la dinastía Pinal para que se pueda hacer este evento.

En medio de la polémica por si Silvia Pinal debería de participar en la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Sylvia Pasquel confesó que desde hace tiempo estaba buscando la manera de hacer un homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes.

De acuerdo con Sylvia Pasquel no había tenido respuesta por parte de Bellas Artes por lo que veía casi imposible que se hiciera el homenaje. Sin embargo la situación podría cambiar ya que contaría con el apoyo de Sergio Mayer.

En las últimas semanas Silvia Pinal ha estado en medio de la controversia luego de que se reveló que formaría parte de la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

Varias celebridades mostraron su apoyo a Silvia Pinal en su regreso al teatro, pero hubo otros famosos como Pepillo Origel que compartieron su molestia por la manera en la que estaba siendo expuesta la actriz.

En varias entrevistas, Pepillo Origel señaló que en lugar de que Silvia Pinal participará en una obra que no estaba a su altura, se le tendría que realizar un homenaje en Bellas Artes.

En entrevista para Javier Poza, Sylvia Pasquel le respondió a Pepillo Origel que no era una situación fácil, pues ella desde hace tiempo habría tratado de que se le hiciera el homenaje, pero no había tenido respuesta de Bellas Artes.

En este sentido Sylvia Pasquel pidió a las personas que se encontraban más cerca de Bellas Artes a ayudarla para que Silvia Pinal tuviera su homenaje.

“Llevo años pidiéndole a Bellas Artes que nos abra las puertas para hacerle un homenaje a Silvia Pinal y no me ha hecho caso, ni siquiera existe la intención, ni siquiera me contestan, entonces, todas esas personas que tanto opinan que tanto se quejan que tanto dicen que mi mamá no merece ese proyecto, entonces yo las invito a que hagan algo, porque es bien fácil decir, que le hagan un homenaje”

Sylvia Pasquel