Carlos Ignacio, uno de los productores de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, asegura que la salud de Silvia Pinal se ha visto mermada por el Covid-19.

A finales del año pasado, Silvia Pinal alarmó a sus seguidores luego de que se reveló que se había contagiado de Covid-19. Sus hijos Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán se mantuvieron al pendiente de la salud de la actriz.

A casi cinco meses de haber superado el Covid-19, Carlos Ignacio reconoció que la salud de Silvia Pinal si se vio afectada por el virus, ya que no es la misma apareció en ‘Una familia de diez’.

Silvia Pinal: Productor de la obra demostraría que “está bien”, pero no comparte video

Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal no está bien: “A veces dice una cosa y al ratito dice otra”

Silvia Pinal se encuentra en medio de la controversia luego de que se canceló su presentación del miércoles 11 de mayo en la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

En medio de especulaciones sobre si debería o no participar en la obra, Carlos Ignacio ofreció una entrevista donde habló sobre el estado de salud de Silvia Pinal.

En el video compartido por el periodista Marco Antonio Silva, Carlos Ignacio reconoció que la salud de Silvia Pinal si se ha visto mermada en los últimos meses.

De acuerdo con uno de los productores de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, el estado de salud de Silvia Pinal se ha visto afectado desde que dio positivo a Covid-19.

Carlos Ignacio recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con Silvia Pinal en ‘Una familia de diez’ y se encontraba mejor. Pero ahora su salud se ha visto mermada tras su contagio de Covid-19.

Tras la polémica por el estado de salud de Silvia Pinal, Carlos Ignacio señaló que van a reducir su participación para no poner en riesgo su salud.

Durante su conversación, Carlos Ignacio reconoció que a lo mejor ellos cometieron un error al tener tantas horas de ensayo con Silvia Pinal.

Carlos Ignacio destacó que ellos serían incapaces de arriesgar la salud de Silvia Pinal, por lo que prefirieron que no saliera a dar función.

Sobre las críticas que ha recibido por exponer a Silvia Pinal cuando no se encuentra bien de salud, Carlos Ignacio señaló que las personas no pueden estar guardadas en un rincón.

“La gente es muy puerca, no piensa que la gente no se puede guardar en un rincón tenga la edad que tenga. Si tiene las posibilidades, ganas de seguir adelante bienvenido y la gente es puerca, criticando y no tiene idea de lo que sucede en el escenario”

Carlos Ignacio