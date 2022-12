Carlos Bonavides tiene muy claro el rumbo de su vida y sí sabe dónde y cómo quiere morir, incluso su hijo se impresionó con su respuesta.

El actor de 82 años de edad, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de seguir trabajando, a pesar de que ha tenido algunas complicaciones de salud.

A pesar de su edad, Carlos Bonavides dice que siente bien y quiere seguir vigente en el medio del espectáculo.

Carlos Bonavides sabe que nadie está preparado para la muerte, pero él ya hizo su testamento y dejó todo en orden, para que su familia no tenga ningún problema.

Durante una entrevista con el programa De Primer Mano, Carlos Bonavides manifestó que muchos productores ya no toman en cuenta a los actores que han dado su vida a este medio.

“Hay muchos compañeros que han dado toda su vida y pues no los pelan, ya no les dan trabajo. Yo tengo la audacia de venir a tocar puertas, porque yo me siento joven”

Carlos Bonavides