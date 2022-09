¿Carlos Bonavides y Diego Luna juntos? Si le acepta el libreto hasta ganan un Oscar, así lo cree el actor que es conocido por su personaje de Huicho Domínguez.

Luego de las críticas por haber fingido un infarto, Carlos Bonavides de 81 años de edad recibe una buena noticia y es que podría volver a trabajar con Diego Luna de 42 años de edad.

En medio de las especulaciones sobre un distanciamiento después de trabajar juntos, Carlos Bonavides confesó que tenía un libreto para Diego Luna y esta fue la respuesta del actor de ‘Y tu mamá también’.

Carlos Bonavides y Diego Luna participaron juntos en la telenovela ‘El premio mayor’, tras el éxito del melodrama los famosos se habrían distanciado a pesar de que habían interpretado a un padre y un hijo.

A 26 años del estreno de ‘El premio mayor’, Carlos Bonavides y Diego Luna podrían trabajar juntos en el cine e incluso hasta podrían ganar un Oscar.

En entrevista para el programa ‘El Chismorreo’, Carlos Bonavides confesó que tenía un libreto para Diego Luna por lo que quería arreglar sus diferencias para que pudiera revisarlo y de esta manera volver a laborar juntos.

Carlos Bonavides confía que la historia que tiene está buena que si Diego Luna decide trabajar con él hasta podrían ganar un Oscar.

Durante su conversación, Carlos Bonavides se mostró seguro de que la historia que tiene es muy interesante y podría ser un proyecto interesante en hacer.

Esteban Macías entrevistó a Diego Luna y le cuestionó si estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Carlos Bonavides en el libreto que tiene.

Durante su conversación Esteban Macías confesó que Diego Luna le señaló que está dispuesto a leer el libreto y solo le pide a Carlos Bonavides que lo busque para platicarlo.

Carlos Bonavides confesó que no tenía su contacto y le dijo a Esteban Macías que si lo ayudaba a conseguirlo para poder tener contacto con él ya que sería un honor para él poder trabajar con Diego Luna.

En el video Carlos Bonavides recalcó que se distanció de Diego Luna por un chisme que le habrían ido a contar al actor y destacó que le pedía una disculpa por todo lo que se generó, pero él lo quería mucho.

“Pedirle una disculpa por el chisme que le fueron a dar, porque es una gente que yo respeto mucho, quiero y admiro. Yo no quiero cerrarme ninguna puerta, sobretodo que él hace cine, nunca me he expresado mal de nadie que yo sepa”

En la entrevista presentada de Diego Luna, el actor le dice a Carlos Bonavides que no tiene que disculparse con él pues no tiene ningún problema con él.

“No me tiene que pedir disculpas de nada, ojalá si nos encontramos yo ahora estoy en México entonces será más probable que pase, pero si no sé ni porque me pide disculpas, no se las acepto porque no me las debe para nada”

Diego Luna