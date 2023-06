Carlos Bonavides recuerda cuando Paco Stanley le curaba la cruda en cantinas y asegura que nunca lo vio drogarse.

El 7 de junio se cumplieron 24 años de la muerte de Paco Stanley y se estrenó el documental “El show: crónica de una asesinato”.

En este documental se habla del caso de Paco Stanley y varios de sus amigos cercanos, dieron testimonios de su relación con el famoso conductor.

Luis de Alba aseguró que Benito Castro era quien le vendía drogas a Paco Stanley, pero el cantante lo negó.

Benito Castro aceptó que era él quien le daba drogas a Paco Stanley, pero negó que se la vendiera e incluso contó que consumían estas sustancias juntos.

Pero un amigo de Paco Stanley lo recuerda por una anécdota muy especial y no como las que recuerda Benito Castro.

El tema del caso de Paco Stanley está latente por su documental, por lo que Carlos Bonavides fue cuestionado si era amigo del conductor.

Carlos Bonavides -de 82 años de edad- reveló que sí tuvo una amistad con Paco Stanley y lo recuerda como una persona muy simpática.

El actor aseguró que Paco Stanley solía ayudar a los demás y él pudo comprobar su solidaridad, en una ocasión que tenía una terrible resaca.

Carlos Bonavides narra que cuando padecía alcoholismo, llegó “crudo” al llamado de un programa.

“La única experiencia que tengo con paco Stanley, fue que una vez estaba muy crudo y él me llevó a una cantina y me invitó dos piedras (bebida alcohólica), pero de droga nada. Él me invitó, pero no tomó”

Carlos Bonavides