Brenda Bezares demuestra si Paco Stanley es o no el papá de su hijo a 24 años de la muerte del conductor.

Cansada de las especulaciones sobre la paternidad de su hijo, Brenda Bezares -de 55 años de edad- decidió romper el silencio y compartió las pruebas irrefutables sobre quién es el padre.

Además de que su esposo Mario Bezares -de 64 años de edad- se vio vinculado con la muerte de Paco Stanley, Brenda Bezares también tuvo que cargar con varios rumores sobre la paternidad de su hijo.

Pese a que señaló que no tenía que demostrar nada a nadie, Brenda Bezares demuestra quién es el papá de su hijo ¿Paco Stanley o Mario Bezares?

Desde hace más de 25 años, Brenda Bezares se ha enfrentado a varias especulaciones sobre la paternidad de su hijo Alan.

Todo comenzó cuando en un programa Paco Stanley cargó al pequeño y empezó a bromear con su parecido físico.

Mario Bezares continúo con la broma y mostró su cara de tristeza cuando el niño lloró cuando estaba en sus brazos, pero se tranquilizó cuando Paco Stanley lo cargó.

Paco Stanley y Mario Bezares empezaron a bromear con esta situación sin importar que también estaban embarrando a Brenda Bezares.

Las especulaciones sobre la paternidad del hijo de Brenda Bezares cobraron más fuerza con el asesinato de Paco Stanley y luego de que se vinculó a Mario Bezares.

Con el estreno del documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, las dudas sobre la paternidad del hijo de Brenda Bezares volvieron a resurgir.

A través de su cuenta de Instagram, Brenda Bezares compartió las pruebas irrefutables -que datan del 2001- que revelan quién es el padre de su hijo.

Brenda Bezares compartió la prueba de ADN que le hizo a su hijo con el que se comprueba que Mario Bezares es el padre de su hijo.

“El señor Mario Rodríguez Bezares coincide genéticamente con el niño por lo que la paternidad es concluyente”, se puede leer en el documento.

Además Brenda Bezares mostró que este documento fue presentado ante un Notario Público para dar fe de su veracidad.

Brenda Bezares compartió estos documentos con un extenso mensaje en donde señaló que en su momento no pudo defender a su bebé.

En su mensaje Brenda Bezares señaló que aunque fue víctima de una injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de Mario Bezares.

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables”

Brenda Bezares puntualizó que hoy día siguen tratando de desprestigiar su imagen a costa de un inocente como lo es su hijo.

Pese a que señaló que no trataba de convencer a nadie, si pidió un alto a todas las especulaciones sobre la paternidad de su hijo pues ahora tiene las leyes a su favor.

Brenda Bezares puntualizó que es muy desagradable tener que dar explicaciones, sin embargo destacó que ya ejercerá acciones legales contra las personas que sigan difundiendo calumnias.

Por último, Brenda Bezares le envió un amoroso mensaje a su hijo y pidió que no se juzgue a otra persona pues nadie sabe por lo que está atravesando.

“A ti hijo mío quiero decirte que eres el más VALIENTE y fuerte que estoy muy orgullosa de ti, que no tienes la culpa de nada, lamento por todo lo que te han hecho pasar la gente sin criterio que solo juzga sin saber! A todos les digo que nadie está a salvo de las injusticias, que no hemos aprendido nada como humanidad, ocúpenos cada quien de su vida y dejemos de juzgar!”

Aunque no se había pronunciado sobre las especulaciones sobre quién es su padre, Alan Bezares rompió el silencio y habló sobre esta situación.

En el quinto episodio de documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, Alan Bezares habló sobre las versiones que señalaban que Paco Stanley era su papá.

Alan Bezares puntualizó que durante toda su vida se tuvo que enfrentar a esta mentira.

En el documental, Alan Bezares señaló que para él fue muy difícil, pues desde pequeño siempre se tuvo que enfrentar a especulaciones sobre su padre.

Ante todo lo que el decían, Alan Bezares investigó en Google y se tuvo que enfrentar a varias notas sensacionalistas.

“Era molesto, me decían ‘ah, estás enojado porque tu papá no es tu papá’. Y como niño, recurres a Google para hacer tus propias investigaciones; lees todo lo que encuentras”

Alan Bezares puntualizó que le colocaron una carga que no le correspondía y que ha tenido que lidiar con ella desde hace muchos años.

“No eres hijo de Mario Bezares y por eso lo mató. ¿Qué culpa tiene un niño de 11 años de que culpen a tu padre de un asesinato? Si yo, como hijo, me metí a internet y dudé de su verdad. ¿Qué pensarán ellos? La gente me impuso una carga que no me correspondía”

Alan Bezares