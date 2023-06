Benito Castro confiesa ser quien le pasaba drogas a Paco Stanley, pero no por negocio como aseguró Luis de Alba.

El 7 de junio de 2023 se cumplieron 24 años de la muerte de Paco Stanley y se estrenó el documental “El show: Crónica de un asesinato”, donde se habla de su vida y su asesinato.

Luis de Alba reveló en este documental que Benito Castro era quien le vendía drogas a Paco Stanley, así como que él llegó a ver las amenazas de parte de grupos criminales.

Según contó Luis de Alba -de 78 años de edad- Benito Castro fue quien le confesó que él le vendía drogas a Paco Stanley.

Pues se especulaba que era el conductor quien vendía estas sustancias a Castro.

Durante un encuentro con medios, Benito Castro aceptó que algo que lo unía a Paco Stanley era su consumo de drogas.

“Cuando me preguntaron en el Ministerio Público que si Paco Stanley me daba cocaína, les dije no, yo le daba a él. O sea, el que la traía era yo”

Benito Castro