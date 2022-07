Carlos Bonavides confiesa su deseo más íntimo internado en el hospital, luego de que se diera a conocer que una bacteria que le provocó una serie de malestares.

Durante la tarde del miércoles 27 de julio, Yordi Marcos -esposa de Carlos Bonavides- dio a conocer que el actor de 81 años había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

En medio de la controversia por su estado de salud, Carlos Bonavides concedió una entrevista desde el hospital y confesó que ya se siente mejor después de haber llegado muy mal al nosocomio.

Carlos Bonavides siempre ha mostrado sus deseos de seguir trabajando, incluso confesó que le gustaría vivir 120 años.

Carlos Bonavides alarmó a sus seguidores luego de que se diera a conocer que había sido ingresado al hospital por una fuerte infección bacteriana.

En entrevista para varios medios de comunicación, Yordi Marcos -esposa de Carlos Bonavides- destacó que el actor conocido por interpretar a ‘Huicho Domínguez’ presentaba un cuadro grave de deshidratación, diarrea y mareo.

Carlos Bonavides concedió una entrevista al programa ‘Chismorreo’ donde habló sobre su estado de salud luego de que fue hospitalizado de emergencia.

Entre lágrimas Carlos Bonavides confesó su deseo más intimo y agradeció al público por preocuparse por él.

Andrea Legarreta explica porque no apareció en Hoy

María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, no será echada de la casa que Sergio Sendel le vendió ilegalmente

“Lo único que quiero es decirle al público que siempre he tenido mucho respeto por el público y que ojalá salga bien de esto para seguir adelante porque ya los años son los años y no pasan en balde. Mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”

Desde la cama del hospital, Carlos Bonavides se mostró preocupado de que los doctores no le den de alta pronto pues confesó que tiene un evento para recaudar fondos para La Casa del Actor.

Carlos Bonavides destacó que también tuvo que frenar los ensayos de una obra de teatro, pero espera que pronto pueda estar de regreso.

📺 #Chismorreo | De ÚLTIMO MOMENTO, Carlos Bonavides habla sobre su estado de salud para el Chismorreo . . No te pierdas el Chismorreo a las 3:30pm por #Canal6 @multimediostv 📺6⃣🔵 pic.twitter.com/AG37aBYXeK

Carlos Bonavides puntualizó que ya se encontraba bien, pero tenía que esperar los resultados de unos estudios para saber si le podrían dar el alta.

“Ya me siento mejor, la verdad, pero depende de unos estudios que me puedan dar de alta”

En plena recuperación, Carlos Bonavides confesó que tuvo un nivel de deshidratación muy elevado, por lo que fue atendido de emergencia.

“Me dio tal deshidratación que llegando al hospital me caí y me atendieron inmediatamente muy bien, tengo todos los sueros, todo el medicamento, todo”

Carlos Bonavides señaló que aunque había llegado muy mal al hospital, afortunadamente ya tenía más fuerzas para salir adelante.

“Ya me siento mejor, ya tengo fuerzas, pero realmente llegué muy mal”

Pese a que los doctores aún no conocían la bacteria que mermó la salud de Carlos Bonavides, el actor conocido por interpretar a ‘Huicho Domínguez’ destacó que quiere salir adelante como siempre.

“Espero en Dios que los análisis sean buenos... y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen; y si no, salir adelante como siempre. Hay que cuidarse”

Carlos Bonavides