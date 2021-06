La cantante y compositora mexicana, Carla Morrison, ha realizado una entrevista recientemente; en donde hizo sorprendentes declaraciones.

Recordemos que luego de que Carla Morrison hiciera su debut, la gente la incluyó en el grupo de “las Natalias” ; debido a su estilo musical.

“Las Natalias” son un grupo creado a modo de burla, en el que la gente incluye a artistas como Mon Laferte y Ximena Sariñana (además de a Carla Morrison) por el parecido que tienen con Natalia Lafourcade.

Fue de ese modo que Carla Morrison comenzó a recibir todo tipo de críticas y burlas por parte del público hacia su música.

“Me acuerdo que cuando estaba más chiquita y saqué ‘Déjenme llorar’, me bulleaban. No me dejaban en paz y yo me sentía afectada y triste”

Carla Morrison