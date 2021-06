“No me quieran callar la boca”, reclama Carla Morrison a rapero por usar su música sin permiso

Carla Morrison se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de externar su molestia contra las personas que utilizan su música sin ninguna autorización.

De acuerdo con la cantante, durante muchos años algunos cantantes, incluido el rapero Charles Ans, han utilizado sus temas y letras sin pedirle ningún tipo de autorización, por lo que más que un honor termina siendo una falta de respeto.

“No veo a nadie mencionando o dando crédito a MI trabajo, que falta de respeto, ya que hueva” Carla Morrison

me quedo callada porque sé exactamente quién soy, una mujer elegante y trabajadora pero ya... deja de ser un halago cuando NUNCA mencionan mi trabajo, mi nombre, mi composición y lanzan cosas sin permiso, es una verdadera falta de respeto de artista a artista, ya estuvo bueno. {username} (@CarlaMorrisonmx) June 29, 2020

En su cuenta de Twitter e Instagram la artista puntualizó que se encuentra harta de que no se respeten los derechos de autor , por lo que demandará a las personas que utilicen sus temas sin haberle dado un crédito.

Tras sus publicaciones, Carla Morrison recibió diversos comentarios entre los que la apoyaban señalando que se trataba de plagio. Sin embargo, también hubo otras personas que la atacaron puntualizando que sólo quiere regalías.

La mayoría de las críticas provienen de los seguidores del rapero Charles Ans, quienes detallan que la cantante sólo busca llamar la atención, ya que el tema fue lanzado hace más de 5 años.

Me encanta que los fans de Charles Ans me digan que porque años y años después, reclamo MI PROPIEDAD y como apenas me doy cuenta y que solo quiero dinero... DUH!!! es MI trabajo, es MI dinero, es MI PROPIEDAD! Lo que ustedes no SABEN es que tengo años buscándolo en buena onda y {username} (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

me ha EVADIDO por todos lados! y apenas AYER su equipo contesto! Para los que dicen que ahora escuchan mi música gracias a ESA canción pero ahora porque RECLAMO MIS DERECHOS ya no serán mis fans, ahi les va: SI escuchan mi música es porque les gusto, no gracias a un HOMBRE que me {username} (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

puso en su canción SIN AVISARME! Si ya no quieren ser mis fans porque exigí mis derechos, OK BYE!!!!! No pienso seguir aclarando sus dudas a toda la gente que le parece mal que hasta "ahora"me estoy " quejando" porque NO ES ASI, lo único que hice fue exponer los hechos y {username} (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

la verdad solamente así hacen caso los irresponsables. Que sus artistas favoritos no terminaran siendo lo ustedes siempre soñaron, ese no es mi problema. Estoy segura de que si la queja viniera de un hombre, otra historia seria, pero como soy mujer, debería de dar gracias {username} (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

Este tipo de comentarios, molestaron a Carla Morrison quien detalló que esta dispuesta a llegar a las últimas consecuencias ya que se trata de su trabajo que ha realizado por más de 15 años de carrera artística.

“No me quieran callar la boca” Carla Morrison

No me quieran callar la boca, no me quieran educar, tengo más de 15 años de carrera como cantante y compositora y se mis derechos. Que una MUJER no se quede callada y les parezca un escándalo, ese no es mi problema, así somos las mujeres ACOSTUMBRENSE. {username} (@CarlaMorrisonmx) July 1, 2020

La famosa reveló que su abogada ya se encuentra trabajando para ver todos los casos, incluido el de Charles Ans que ha usado sin permiso parte de " No quise Mirar " de Morrison en su canción "Mis Ojos No Podían Ver", que integra el álbum "Smile".

Carla Morrison también se refirió sobre este tema en sus Historias de Instagram, donde defendió su postura y aclaró que lo que hacen estos músicos es plagio.

Por su parte el rapero sonorense dejó ver que su equipo legal se encargaría de cualquier tipo de demanda. Y a través de sus redes sociales detalló que espera que pronto se pueda llegar a una solución, ya que él esta en la mejor disposición de hacerlo.