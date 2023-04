La hija de la fallecida Amparo Serrano, Camila West anunció que volverá a ser madre mediante el vientre de alquiler.

La creadora de Distroller, Amparo Serrano murió el 12 de agosto del 2022 a los 56 años, luego de haber sido hospitalizada por tres días a causa de un fuerte accidente doméstico.

Después de haber vivido meses de duelo y de recordar a su querida madre, Camila West anuncia que está en la espera de su segundo bebé.

La familia West Serrano, han vivido meses de tristeza después de dar a conocer la muerte de Amparo Serrano, la creadora de la marca Distroller.

Donde se especula hasta el día de hoy que la causa de su muerte fue debido que se habría caído desde lo alto de su sala, ya que era un “sillon elevador”.

Supuestamente habría estado dormida en su sillón elevador, el cual estaba en su punto alto, aproximadamente seis metros del suelo.

Hecho que sus propias hijas Minnie West y Camila West han negado que fuera su “sillon-elevador” la causa de la muerte.

Camila West es la hija menor de ‘Amparín’ volverá a hacer madre después de publicar varias pistas que apuntaban a que un bebé venía en camino.

Desde el mes de noviembre 2022, Camila West dio la noticia de su bebé por medio de una foto que subió a través de sus redes sociales, donde aparece su primera hija Manola Jiménez West y comenta que ya esperaban con ansias la llegada de Paolo.

Ahora la joven diseñadora mostró nuevas fotografías de su nuevo bebé Paolo, confirma que será por vientre de alquiler debido a razones personales físicas.

“No words spoken, no words needed. Baby P”

En otra foto se puede ver el ultrasonido del bebé Paola, donde Camila West expresa que está creciendo rápido y que ya le urge conocerlo porque lo ama cada día más.

“Baby Paolo is growing so fast!!!! Me urge conocerte te amo cada dia más”

Camila West