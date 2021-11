Camila Cabello revela la verdadera razón por la terminó con Shawn Mendes

Camila Cabello reveló la verdadera razón por la terminó con Shawn Mendes durante una reciente transmisión del programa “Time to Walk”.

Hace algunos días Camila Cabello y Shawn Medes causaron gran revuelo en redes sociales tras revelar que habían terminado su relación amorosa.

Como era de esperarse, sus fans se rehusaban a creer que la noticia fuera real, pues el romance de ambos artistas se volvió uno de los favoritos de los internautas en los últimos tiempos.

La cantautora cubana-estadounidense, Camila Cabello, explicó que fue su ansiedad lo que se interpuso en su famosa relación con el también cantante, Shawn Mendes.

Fue durante un episodio del programa “Time to Walk”, el cual se transmite por Apple TV, que Camila Cabello ofreció los pormenores de sonada ruptura.

Recordemos que cuando anunciaron su separación, ni Camila ni Shawn Mendes brindaron declaraciones al respecto.

Únicamente se limitaron a darlo a conocer por sus redes sociales, generando un sinfín de dudas entre sus fans.

Incluso, comenzaron a correr innumerables de rumores acerca de lo que habría sucedido entre ellos.

Así que en esta ocasión, Camila Cabello decidió salir a aclarar la situación, explicando que fueron sus problemas de ansiedad lo que los llevó a tomar esa decisión.

Camila Cabello explicó en el programa que comenzó a sentirse emocionalmente inestable desde antes de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el confinamiento detonó sus problemas aún más. Fue de ese modo que su ansiedad terminó interponiéndose entre sus amistades y su relación.

El descanso es uno de los factores que deben ser tomados en cuenta para mantener una buena salud mental.

No obstante, a Camila Cabello se le fueron sumando varias ‘batallas’, que tarde o temprano iban a reventar.

“El rigor con el que comencé a trabajar, simplemente no había tiempo libre. Casi no estaba en casa, no tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. A eso se sumaron mis batallas con la salud mental”

Entonces, la joven de 24 años relató que a mitad del rodaje de la película “Cinderella”, protagonizada por ella, tuvo que regresarse a su casa en Estados Unidos por la pandemia.

Esto último solo ocasionó que comenzara a dimensionar todo lo que había estado viviendo hasta ese momento.

“Me sentí tan ansiosa, terriblemente ansiosa. Me sentí realmente inestable, y sentí un desastre porque de repente, esta cosa que me estaba distrayendo, mi trabajo y mi filmación, no estaba allí. Así que me quedé con mi ansiedad, y se interpuso en el camino de mi relación. Se interpuso en el camino de mis amistades, mi tiempo en casa”

Camila Cabello