La ruptura de Shawn Mendes y Camila Cabello ha provocado desolación en las redes sociales, donde los fans de la pareja no paran de lamentar el fin de su romance.

Fue la noche del miércoles 17 de noviembre cuando Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron que, tras dos años de noviazgo, han decidido ser sólo amigos.

Aunque Shawn Mendes y Camila Cabello aseguraron que quedaron en buenos términos, eso no ha impedido que los internautas usen las redes sociales como su paño de lágrimas.

Así, en redes como Twitter e Instagram se han podido encontrar publicaciones en las que verdaderamente los fans de Shawn Mendes y Camila Cabello se tiran al drama.

Y es que, a algunos les ha dado por recordar las declaraciones y actos más melosos que hicieron los cantantes mientras duró su romance:

Así, muchos fans han afirmado que ya no creen en el amor, pues Shawn Mendes y Camila Cabello eran el ejemplo de la pareja perfecta.

“Camila y Shawn terminaron, ya no creo en nadie man, el amor no existe, todo es una ilusión óptica, no me hablen”

@stillwithlovejk