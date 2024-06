Cada vez falta menos para el estreno de La Casa de los Famosos México 2024, razón por la que producción ya destapó a Briggitte Bozzo -de 22 años de edad- como habitante.

La identidad de Briggitte Bozzo se destapó luego de que se confirmara la participación de Mario Bezares -de 65 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024.

Por lo que hasta el momento solo hay dos habitantes confirmados para ingresar a La Casa de los Famosos México 2024.

Al igual que todas las personas que habitarán La Casa de los Famosos México 2024, Briggitte Bozzo desea pasar encerrada 10 semanas, tiempo que durará el juego.

Por lo que la actriz e influencer nacida en Venezuela ya está pensando en las cosas que echará a su maleta, así como está buscando quién se haga cargo de su departamento y su perrita.

Sin embargo, es consciente de que dejará pendientes y es que actualmente tiene una pelea legal de la que se negó a dar detalles.

Por lo que el reportero Eden Dorantes le preguntó si el problema estaba relacionado con una ex pareja, a lo que la famosa respondió que no dirá nada.

Informó que una vez que se resuelve en la fiscalía hablará del tema; sin embargo, gente cree que Briggitte Bozzo hablará del tema en La Casa de los Famosos México 2024.

Ya que se olvidará de las cámaras o también podría ser un gancho para atraer audiencia .

A fin de descartar lo último, la actriz informó haber pasado de 5 a 6 horas en la fiscalía, ya que se trata de un tema delicado.

Por otro lado, Briggitte Bozzo aseguró que la audiencia de La Casa de los Famosos México 2024 conocerá a su verdadero yo.

Así como Briggitte Bozzo advirtió que no jugará la carta del amor dentro de La Casa de los Famosos México 2024, ya que actualmente está saliendo con una persona.

Sin embargo, aunque no hay nada entre ella y esa persona, es fiel, pero sobre todo no cree en el amor que surge en un reality show.

“Hay alguien con quien estoy saliendo, pero por ahorita no hay nada serio. No creo que sea mi caso (enamorarme), no quiero caer en el efecto reality. No sé si al estar encerrada en un lugar me gustaría enamorarme, no soy fan de eso y llevo mucho tiempo soltera, entonces, mi próxima pareja siento que me tiene que mover mucho para poder entablar una relación”

Briggitte Bozzo