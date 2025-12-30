A través de sus redes sociales, Claudia Martín y Carlos Said revelaron que dieron la bienvenida a su primer hijo llamado Máximo Said Martín, junto con unas fotos del bebé en sus brazos.

Máximo es el nombre del primer hijo de Claudia Martín y Carlos Said

Al igual que anunciaron la espera de su bebé en redes sociales, ahora Claudia Martín y Carlos Said dieron a conocer el nacimiento de Máximo, su primer hijo quien se convirtió en su regalo de Navidad, aunque no revelaron la fecha exacta de su nacimiento.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste, el mejor regalo de Navidad eres tú: Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia! Claudia Martín y Carlos Said

En su publicación en donde ambos están cargando a Máximo, los amigos, familia y colegas de Claudia Martín y Carlos Said, los han felicitado por la llegada de su primer hijo, deseándoles mucha felicidad a los nuevos padres.

Cabe mencionar que el pasado 2 de agosto, Claudia Martín y Carlos Said sorprendieron a sus fans y seguidores al anunciar que esperaban a su primer bebé; esto a tan solo dos meses después de casarse.

En para el mes de octubre, ambos revelaron que estaban esperando un niño al cual decidieron nombrar Máximo.