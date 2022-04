Benny Ibarra dice que no va a hablar de Sasha Sokol y Luis de Llano porque no es de su “incumbencia” y señala que ellos deben de resolver sus problemas.

En plena promoción de ‘Cumbia Machine Tour’, Benny Ibarra no pudo evitar ser cuestionado acerca de las nuevas declaraciones que brindaron Sasha Sokol y Luis de Llano.

Al igual que en otras ocasiones, Benny Ibarra señaló que no hablará más al respecto pues se trata de un tema delicado para la familia y destacó que es un asunto del que no se va a referir.

A tres semanas de denunciar el abuso que sufrió cuando era menor de edad en manos de Luis de Llano, Sasha Sokol reapareció en los medios de comunicación y lamentó que haya personas que aún sigan cuestionando lo que en realidad pasó.

Por su parte Luis de Llano compartió un comunicado en donde aseguró que no había cometido ningún delito cuando mantuvo una relación con Sasha Sokol cuando era menor de edad.

Tras estas declaraciones, Benny Ibarra fue cuestionado sobre su opinión sin embargo y al igual que en otras ocasiones, el cantante no quiso dar declaraciones sobre este caso.

Actualmente Benny Ibarra forma parte del ‘Cumbia Machine Tour’, proyecto musical que reunirá a la “Sonora Santanera” y la “Sonora Dinamita” con otros exponentes de la música para interpretar los grandes éxitos de la cumbia.

En un encuentro con varios medios Benny Ibarra no pudo evitar los cuestionamientos sobre la denuncia de abuso de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

De manera contundente Benny Ibarra destacó que no hablará del tema ya que es algo que no es de su incumbencia.

“A mí la que más me gusta cantar de las canciones es la de ‘Quién será’ que es la que me toca a mí. Y de lo demás no voy a hablar porque no es de mi incumbencia. Los respeto a ambos y dejemos que hagan su chamba”

Benny Ibarra