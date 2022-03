A Sasha Sokol le conmueve que haya quien no vea lo que pasó con Luis de Llano y que sigan defendiendo al productor luego de que ella denunció el abuso que sufrió cuando era menor de edad.

En entrevista presentada por el programa ‘Ventaneando’, Sasha Sokol destacó que lo único que hizo fue contar la verdad por lo que ahora se encuentra analizando la posibilidad de ejercer acciones legales en contra de Luis de Llano.

Tras las declaraciones de Sasha Sokol, Luis de Llano emitió un comunicado en donde señaló que no cometió ningún delito al tener una relación con una menor de edad.

El pasado 8 de marzo Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para denunciar el abuso que vivió en manos de Luis de Llano. Desde ese momento el productor ha sido blanco de críticas por la relación que mantuvo con una menor de edad.

A tres semanas de hablar públicamente de su relación con Luis de Llano, Sasha Sokol reapareció y señaló que no quería hablar más de lo que vivió cuando era menor de edad.

En el video compartido por ‘Ventaneando’, Sasha Sokol lamentó que aunque varias personas se encontraban enteradas de la relación, no hayan visto lo que en realidad pasó con Luis de Llano.

Sasha Sokol lamentó que se siga protegiendo al poderoso y se continúe dejando solo a la persona vulnerable. En ese sentido la cantante destacó que ella se encontraba endeble en el momento que tenía una relación con Luis de Llano.

“Yo lo único que hice fue contar la verdad, lo que sucedió, sucedió ante los ojos de todos y sin embargo protegemos al poderoso y dejamos solo al vulnerable. Y en ese sentido yo era absolutamente vulnerable, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y solidaridad”

Durante su conversación Sasha Sokol destacó que se encuentra muy conmovida con los mensajes de apoyo que recibió y agradeció las personas que se solidaron con ella.

“Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido”

Sin embargo Sasha Sokol lamentó que aún en la actualidad las personas sigan normalizando una relación que no fue correcta.

“Muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”

Sasha Sokol