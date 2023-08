Benito Castro -de 77 años de edad- respondió fuerte sobre la verdad detrás de la muerte de Paco Stanley: “El que lo diga se muere”, sostuvo.

Benito Castro habló del nuevo documental que se estrenará sobre Paco Stanley, quien fue uno de sus mejores amigos.

¿Qué espera de la producción? Benito Castro sólo desea escuchar la verdad sobre el asesinato de Paco Stanley, lo que consideró casi imposible por las mortales consecuencias que eso acarrearía.

Benito Castro afirma que quien conozca la verdad del asesinato de Paco Stanley, se expone a mortales consecuencias

“Me gustaría ver lo que no se va a ver ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la vardad de las cosas”, dijo Benito Castro en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, Benito Castro dijo ser consciente de que a 24 años del asesinato de Paco Stanley, es mejor que dicha verdad siga oculta, pues tiene el potencial de provocar más muertes:

“No se va a ver; el que la diga se muere...”, comentó muy seguro.

Benito Castro revela que él y Paco Stanley consumían cocaína (YouTube / Captura de pantalla)

Ante la fuerte declaración, Benito Castro dijo desear que quien pueda contar la verdad, tenga pruebas contundentes, aunque dudó que eso sea posible:

“El que diga la verdad y tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de oídas, de que te platicaron, pero la verdad, la verdad se la llevó él a la tumba y nadie va a poder decir la verdad”. Benito Castro

¿Benito Castro sabe la verdad detrás del asesinato de Paco Stanley?

¿Benito Castro conoce la verdad sobre el asesinato de Paco Stanley? Ante la pregunta del reportero de Ventaneando, el músico y comediante pidió no meterlo en problemas :

“No me metas en esas broncas, no, Dios me libre, no la conozco, ni la diría yo”, reclamó.

Finalmente, Benito Castro dijo que sería una “espera pendeja” el todavía tener esperanzas de conocer por qué mataron a Paco Stanley.

Pues consideró que si existiera la posibilidad, ya habría salido a la luz.

Benito Castro (Agencia México)

El viernes 11 de agosto, Benito Castro estrenará la obra de teatro La Casa de la Bandida, en la que revivirá la típica casa de citas de los años 50 y 60.

Benito Castro interpretará al legendario cómico Jesús Martínez, Palillo, que se destacó por su crítica mordaz hacia los gobiernos en turno.

Entre proyectos laborales que lo mantienen vigente, Benito Castro se mostró hostil al responder preguntas sobre el asesinato de Paco Stanley.