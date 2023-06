Benito Castro se siente engañado por documental de Paco Stanley donde confesó que le daba drogas al conductor que fue asesinado mientras salía del restaurante ‘El charco de las ranas’.

En el marco del aniversario luctuoso de Paco Stanley, en Vix se estrenó el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, el cual ha causado gran controversia.

A 24 años de la muerte de Paco Stanley, se revivió los excesos del conductor y las especulaciones sobre su relación con personas vinculadas con el narcotráfico.

Una de las declaraciones que más ha llamado la atención fue la de Benito Castro -de 77 años de edad- quien reconoció que le daba drogas a Paco Stanley.

Tras la controversia por sus declaraciones, Benito Castro confesó que se siente engañado pues el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ no fue como le prometieron.

Benito Castro revela que él y Paco Stanley consumían cocaína (YouTube / Captura de pantalla)

Benito Castro revela que siente que lo engañaron para que participará en el documental de Paco Stanley

El pasado de 7 de junio se estrenó el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’, que reúne diversos testimonios de personas que estuvieron cerca de Paco Stanley.

Uno de los testimonios fue el de Benito Castro, quien fue uno de los amigos más cercanos de Paco Stanley, ya que pudieron trabajar juntos.

Benito Castro sorprendió en el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ al revelar que era quién le pasaba drogas al conductor, pero no por negocio.

Tras la controversia generada, Benito Castro confesó que se sentía engañado por el documental de Paco Stanley.

En entrevista presentada por ‘Venga la Alegría’, Benito Castro puntualizó que a él le dijeron que el documental ‘El Show: Crónica de un asesinato’ iba a ser un homenaje a Paco Stanley, pero al final no fue así.

“Dijeron que era un homenaje a Paco Stanley, no que iban a hacer escarnio de su persona” Benito Castro

¿Benito Castro le vendía droga a Paco Stanley?

Visiblemente molesto, Benito Castro destacó que no le vendía droga a Paco Stanley y que en su momento fue un chiste que le salió mal.

“No le vendía yo cocaína a Paco, okey. Cuando quise hacer un chiste me salió el tiro por la culata, cosa que me vale madres porque nunca lo he negado, mi adicción a las drogas, mientras la tuve nunca la negué” Benito Castro

En este sentido, Benito Castro dejó en claro que Paco Stanley no vendía drogas y que el solo hizo un comentario para “joder” cuando fue cuestionado sobre el tema.

“Paco Stanley no tenía necesidad de venderle droga a nadie, cuando un Ministerio Público me preguntó con toda la mala leche del mundo: ‘¿Paco Stanley le daba droga a usted?’, No cabrón, yo le daba a Paco Stanley nomás por joder, yo nada más por joder” Benito Castro

Benito Castro puntualizó que él se alejó de las drogas por convicción y no tuvo que recurrir a ningún tratamiento.

“A ver si tú tienes los huevos de pasar la entrevista como la estoy diciendo. Decidí por salud, definitivamente por convicción, no tuve que ir ni a tratamiento alguno, ni a centros de salud, nada, ni un carajo, de puros huevos y por convicción, dije adiós y adiós” Benito Castro

Benito Castro (Agencia México)

Harto, Benito Castro señala que ya no hablará de Paco Stanley

Luego de que se le preguntará por las declaraciones de Luis de Alba sobre que él le vendía drogas a Paco Stanley, Benito Castro acusó a la prensa de querer enemistarlo con el comediante.

“Cada quien habla de lo que le sale del forro de las pelotas, ¿por qué nos quieren echar a pelear?, qué pinche afán de amarrar navajas. No le voy a aclarar nada a Luis de Alba, no tengo nada que aclararle” Benito Castro

Benito Castro aseguró que ya se encontraba cansado que siempre le preguntaran sobre Paco Stanley, por lo que dejó en claro que ya no quiere hablar de ese tema.

“Este asunto ya me tiene hinchados los huevos, por eso lo digo con ese tono y, lo digo con esas palabras, porque esa es la verdad, ya me hincharon las pelotas con este pedo, ya no quiero hablar de Paco Stanley, déjenlo descansar en paz y a mí déjenme descansar también” Benito Castro

Además destacó que si supiera quién mató a Paco Stanley no lo diría a los medios pues pondría en riesgo su vida.

“No les voy a decir si sé o no sé quién lo hizo, de pendejo me pasaría yo de decir ‘fue fulano de tal’ para que me den en la madre pasado mañana a mí, ¡por favor!” Benito Castro