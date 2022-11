Belinda ya se vio como “Rubí”, así lo reveló durante una entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, en la que dijo que quiere volver a las telenovelas como villana.

En los últimos años, Belinda, de 33 años, se ha enfocado en su carrera como cantante, ya sea lanzando nuevos temas y colaboraciones con otros artistas, o fungiendo como coach de aspirantes a cantantes, como sucedió en La Voz.

Sin embargo, Belinda no olvida que sus inicios en el espectáculo se dieron a través de las telenovelas, formato al que dijo, le gustaría regresar pues le tiene mucho cariño.

Es tal el deseo de Belinda de regresar a las telenovelas, que incluso dijo tener un prsonaje icónico en la mira con el que le gustaría volver a la pantalla chica:

“Estoy sumamente agradecida porque ahí empecé [en las telenovelas] desde muy niña, me encantan las historias de las telenovelas, creo que que sí, por supuesto, en un futuro hacer un remake de alguna telenovela, por ejemplo Rubí, es una de mis historias favoritas, también me encantaban La Usurpadora, me encantaba Marimar, bueno, todas las novelas de Thalía eran impresionantes… las novelas siempre van a ocupar un lugar muy especial en mi corazón”

Belinda