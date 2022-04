La cantante mexicana Belinda fue invitada a La Resistencia, un programa español de entrevistas donde por primera vez vio un video porno de Jordi, ‘El Niño Polla’.

Hablando sobre las traducciones al español en las películas, la también actriz dijo que a los españoles los imitan como si estuvieran en una porno , por lo que el conductor aprovechó para preguntarle si sabía que uno de los mejores actores XXX es español.

Belinda no conocía de la existencia de Jordi, ‘El Niño Polla’, por lo que David Broncano no dejó pasar la oportunidad de mostrarle un video porno del susodicho.

Lo anterior, porque la mexicana al ver una foto no pudo creer que se tratara de un actor de cine para adultos , pues le pareció que aparentaba tener entre 12 a 15 años.

Y como el entrevistador quería demostrarle que no mentía, le mostró a Belinda un video porno de Jordi, ‘El Niño Polla’; “ esto nunca había pasado aquí, eh” , dijo Broncano.

“Ese niño tiene 15 años, ¡cómo va a ser!”, decía la cantante mientras buscaban el video. Sin embargo, cuando pudo constatar que todo era cierto, echó un brinco y gritó sorprendidísima: “¡No mames, sí es cierto!”

“¡No mames, sí es cierto! Sí, no, no, no es normal”

Belinda.