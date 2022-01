Belinda y Christian Nodal protagonizan portada de revista de la revista de lujo.

A través de redes sociales, Belinda y Christian Nodal presumieron su participación estelar para L’Officiel.

A casi un año de anunciar su compromiso, Belinda y Christian Nodal no dejan de mostrar que su relación es más que sólida .

A pesar de los rumores y polémicas que giran a su alrededor.

El amor de Belinda y Christian Nodal no solo ha acaparado los titulares en México y el mundo; además, se apodera de portadas de revistas.

En esta ocasión, Belinda y Christian Nodal sorprendieron a sus fans al anunciar que son protagonistas de la revista L’Officiel .

Belinda y Christian Nodal aparecen en la portada de la revista de lujo L’ Officiel, en su edición de la India .

Tanto Belinda como Christian Nodal, se vistieron más que elegantes y con lo último de la moda.

Vía Instagram, Belinda compartió un par de fotografías al lado de Christian Nodal para la revista.

En las fotografías podemos ver a Belinda con un pantalón y corsé ajustado ; ambos de color naranja.

La famosa actriz y cantante complementó su look con accesorios como arracadas, collares y anillos en tonos dorados.

Christian Nodal, por su parte, lució unos pantalones de color vino y una camisa que deja al descubierto sus brazos tatuados .

En Instagram Stories, Christian Nodal agregó fotografías donde aparece junto a Belinda; ambos derrochando amor y buen gusto.

La pareja viste atuendos de lujo. Belinda se luce con un top y falda asimétrica de colores, y un llamativo peinado de trenza.

Christian Nodal hace juego con Belinda, vistiendo un look en tonos azules y blancos.

Belinda y Christian Nodal son la portada de la revista L’Officiel de este mes.

En entrevista con el medio, Christian Nodal aseguró estar “locamente enamorado” de Belinda ; más que el primer día.

“Sabes que estás enamorado cuando no puedes conciliar el sueño porque la realidad finalmente es mejor que tus sueños.”

De igual forma, Belinda compartió que la música la unió a Christian Nodal desde el principio.

Pues ambos disfrutan enseñarse “diferentes puntos de vista y gustos”.

“Le enseño sobre bandas de rock de los años 70 y 80 que me encantan, y él me enseña sobre bandas y música que no conocía.”

Belinda