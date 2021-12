Christian Nodal le pide a Andrea Legarreta no opinar sobre su boda con Belinda. El cantante le pidió a la conductora del programa Hoy no hablar sobre su relación.

Luego de que Andrea Legarreta le recomendó a la pareja casarse por bienes separados, Christian Nodal destacó que no conoce a la conductora del programa Hoy.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Christian Nodal reveló que Belinda estaría en su testamento pues es su esposa y la mamá de sus hijos.

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas más solidas del medio del espectáculo, desde que anunciaron su relación los famosos han estado en medio del ojo público.

Tras anunciar su compromiso, muchas personas han opinado sobre la futura boda de Christian Nodal y Belinda. Tal fue el caso de Andrea Legarreta, quien le recomendó a la pareja casarse por bienes separados.

Christian Nodal fue cuestionado sobre los comentarios que realizó Andrea Legarreta en torno a su relación y le pidió que no hablará sobre su relación, pues no los conoce.

“Yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien sin conocer a esa persona”

En entrevista con ‘Ventaneando’, Christian Nodal destacó que no conoce a Andrea Legarreta, pero le manda sus bendiciones.

Durante su conversación con Ventaneando’, Christian Nodal fue cuestionado sobre si ya había realizado su testamento.

En ese sentido destacó que por el momento no ya que todavía no tiene una responsabilidad como un hijo.

“Todavía no tengo un testamento porque todavía no tengo un hijo o a alguien más. Todavía no tengo esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida”

Christian Nodal