En declaraciones para el programa Ventaneando, el cantante Christian Nodal revela requisitos que debe cumplir Belinda para ser su heredera.

Y es que Christian Nodal está consciente que la vida trae consigo cientos de sorpresas por lo que, en este momento, Belinda, quien debe millones al SAT, estaría contemplada entre la repartición de sus bienes,

Esto, siempre y cuando, Belinda se case con él y tenga descendencia: “Si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí (será mi heredera)”, dijo.

Así como el intérprete de música regional mexicana aclaró que no aún no ha preparado su testamento y explicó el por qué.

“Todavía no tengo un testamento porque no tengo que dejarle a un hijo o alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad”, señaló y aseguró que realizará su testamento más adelante.

“Lo voy hacer cuando considere que estoy en una etapa más grande y mi carrera esté concluida”, concluyó.

Aún no hay fecha para la boda entre Christian Nodal y Belinda

Por otro lado, aunque diversos medios de comunicación aseguraron que Christian Nodal y Belinda se casarían por la vía civil y en España antes de concluir este 2021, el cantante asegura que aún no hay fecha para la boda.

“Sigue sin fecha. Estamos tratando de que sea el mejor momento pero todavía no hay fecha”, aseguró Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal (Agencia México)

Christian Nodal y Belinda pasan juntos las fiestas navideñas

Por otro lado, Christian Nodal y Belinda celebran juntos las fiestas navideñas. Apenas el pasado 24 de diciembre, la pareja del momento se juntó con toda la familia para cenar y darle la bienvenida a la Navidad.

A través de Instagram, la familia de la actriz presumió la decoración navideña así como el momento en que algunos personajes de Disney animaban la celebración.

Así como atesoraron el momento en que Belinda regaló a su futuro esposo un cuadro pintado a mano de su personaje favorito, es decir, de Speedy González.

Se espera que Año Nuevo la pareja esté al lado de sus seres queridos disfrutando de una lujosa fiesta tal y como lo hicieron el año anterior cuando se fueron a la playa.