Durante una entrevista en exclusiva, Belinda respondió a rumores de su noviazgo con José Luis García Parra, El Choco -de 45 años de edad-.

Y estando soltera, Belinda -de 35 años de edad- aseguró: “tengo derecho a salir con quien yo quiera”.

Pues además de tener muchos amigos y personas con las que gusta convivir, la intérprete señaló que no tiene compromisos familiares.

Finalmente, Belinda dijo no querer hablar de su vida privada y sus relaciones sentimentales por cuestiones de salud mental.

Luego de que Belinda fuera captada con José Luis García Parra en varios eventos políticos de Puebla, se comenzó a rumorar que el político y la famosa tenían un romance.

Sin embargo, durante una entrevista en exclusiva con Arturo González -edad desconocida-, Belinda respondió a rumores de su noviazgo con ‘El Choco’.

Y de acuerdo con la actriz y cantante, a ella l a “relacionan con todo el mundo” sin importar si son amigos o conocidos.

“Bueno, a mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos, con todas las personas con las que estoy”

Y aunque Belinda aseguró que ‘tiene derecho a salir con quien quiera’, ya que no tiene compromisos de ningún tipo, negó su relación con el político.

“Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia nunca, soy una mujer que tengo el derecho a salir con quien yo quiera”

Belinda