Belinda recuerda con mucho dolor el 10 de febrero y no deja de llorar; extraña al ser más querido de su vida.

El 10 de febrero de 2021 es una fecha dolorosa para Belinda, pues en esta fecha murió su abuela Juana Moreno, a los 88 años de edad.

La cantante de 33 años de edad, Belinda, siempre manifestó una gran admiración para su abuela, a quien describe como “la mujer de su vida”.

Belinda recordó el aniversario luctuoso de su abuela y no pudo evitar llorar con los recuerdos, incluso compartió un importante recuerdo con sus seguidores.

A dos años de la muerte de Juana Moreno, Belinda y su mamá, Belinda Schüll, compartieron historias de Instagram para recordarla.

Belinda compartió varios videos de su abuelita donde bailaba y maneja un auto, para dedicarle varias frases de cariño.

Pero lo más desgarrador fue cuando Belinda confesó que llevaba llorando todo el día, pues aún no supera la muerte de su abuela.

También contó que uno de los momentos favoritos con su abuela, era cuando iban al bingo.

“Ir al bingo con ella era la mayor alegría para mí, aunque me quedara dormida en la mesa (...) ella me veía enfadada y me decía: ‘Belindita levántate que todos me conocen aquí, perdía todo el tiempo, pero gané las risas, tus carcajadas, tu felicidad era como si me ganara la lotería”

Belinda