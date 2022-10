Bárbara de Regil comparte créditos con Matías Novoa en la telenovela Cabo y la actriz contó qué piensa su esposo de sus escenas con su también expareja.

Cabo es la nueva telenovela de Bárbara de Regil, 35 años de edad, y su debut en Televisa.

Matías Novoa, de 42 años de edad, es uno de los protagonistas en Cabo y también es exnovio de Bárbara de Regil.

Ambos llevan 11 años de conocerse y no es la primera vez que protagonizan una telenovela.

Bárbara de Regil admitió en una entrevista que sí llegó a salir con Matías Novoa. Ahora ambos son muy buenos amigos y tienen pareja.

Bárbara de Regil y Matías Novoa (Tomada de Video )

El esposo de Bárbara de Regil no siente celos de Matías Novoa

Bárbara de Regil lleva ocho casada con Fernando Schoenwald, mientras que Matías Novoa es novio de Michelle Renaud, incluso estarían pensando en tener un hijo.

Durante un encuentro con los medios, la actriz fue cuestionada sobre qué piensa su esposo de que esté trabajando junto a su exnovio.

“Fer es super seguro y yo le doy mucha seguridad, y nos respetamos (...) no hacemos cosas que digas: ‘dónde estabas’ o sea, cero” aseguró la actriz de ‘Rosario Tijeras’.

Bárbara de Regil dice que siempre está en comunicación con su esposo y acude a todas partes con él, por lo que no hay motivos de celos o malos entendidos.

“El amor de mi vida y la cosa más hermosa que veo todos los días se llama Fernando Schoenwald, no Matías Novoa. Él es mi esposo, llego en las noches de trabajar y me hago cucharita con él y tengo sueños con él” Bárbara de regil

Asegura que su familia está completa con Fernando Schoenwald, pues incluso adoptó a su hija Mar de Regil.

La actriz dice que no le toma importancia a los rumores, pues ella sabe cómo lleva su relación.

Bárbara de Regil festeja el cumpleaños Fernando Schoenwald. (Especial)

¿Los memes han afectado a Bárbara de Regil? Esto dice la actriz

Bárbara de Regil se volvió viral por algunos de sus videos en redes sociales, lo que provocó que se convirtiera en un meme.

“Yo los tomaba muy mal, hasta que un día me llegó un meme de un amigo nuestro y me reí, entonces dije: ‘no me estoy burlando de él, me estoy riendo de la situación” dice la actriz.

Bárbara de Regil entendió que las burlas no eran hacia ella, si no hacia los chistes que hacían, por lo que fue superando poco a poco las burlas.