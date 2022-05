Bárbara de Regil está en un festejo maratónico por el cumpleaños de su hermana Michelle de Regil, por lo que ahora se dispuso a comprarse ropa para una reunión en familia.

Bárbara de Regil contó a sus seguidores en Instagram que su hermana Michelle de Regil, quiso festejar su cumpleaños con temática de los 70s, por lo que tuvo que comprar ropa.

Compartió que, al salir de prisa, solo se puso unos mom jeans, una blusa oversize y tenis, pero que al encontrarse a una seguidora le dijo “no sabía que te vestías como niño”.

Bárbara de Regil no se molestó, dijo que solo le pareció gracioso y que pese a su outfit no creyó que fuese de niño.

Aunque ahora en un modo más tranquilo, la hermana de Bárbara de Regil se preparó una comida familiar con temática de los 70s.

De forma apresurada, Bárbara de Regil contó que fue en busca de un outfit de los 70s, pareciera ser que se le olvidó la temática de la fiesta o bien, todo fue improvisado.

“Hoy la fiesta de cumpleaños de mi hermana es look setentero y vine a comprar ropa pero me vine de que equis en chafas, me encontré a una de ustedes y me dijo

-no sabía que te vestías como niño.

Y yo de que -Chica, cómo, ¿si me veo como niño?”.

Bárbara de Regil, actriz.