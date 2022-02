Bárbara de Regil compartió el motivo que la llevó a grabarse mientras lloraba la muerte de su perrita, situación que se volvió polémica tras las críticas de Gala Montes.

La influencer fitness también arremetió contra Gala Montes, aludiendo a que ni siquiera la conoce, por lo que no tendría motivos para hablar sobre ella.

Bárbara de Regil asistió al programa ‘Chismorreo’, en donde, entre otras cosas, habló sobre la polémica con Gala Montes y la muerte de su perrita Nala.

Recordemos que Bárbara de Regil compartió en su cuenta de Instagram la muerte de su perrita Nala, mismo hecho que acompañó de videos de ella llorando.

Ante estas acciones, Gala Montes no dudó en criticar a Bárbara de Regil diciendo que era su responsabilidad cuidar al perrito, “no subes una foto tuya disque llorando”…

Después de eso, comenzó la rivalidad entre ambas, que claramente la exparticipante de ‘¿Quién es la máscara?’, ha dejado en claro, no llevarse bien con Bárbara de Regil.

Aunque la actriz de ‘Rosario Tijeras’ asegura que solo ha visto a Gala Montes una vez en su vida, ya en una ocasión dijo creer que todo se trataba de envidia.

En esta ocasión, la influencer dio razón del porqué decidió grabarse llorando para sus seguidores.

Compartió que sus más de 8 millones de seguidores tiene entre 9 y 16 años, por lo que trata de dejarles un mensaje de que no todo en la vida es alegría ni tristeza.

“Yo tengo contacto con la gente que me sigue… tengo contacto con muchas niñas a partir de 9 años hasta 16 que se abren, me ven como un apoyo, como una motivación…Yo lo hice para que vieran que no es todo arriba, uno no puede estar feliz todo el tiempo”.

Bárbara de Regil, actriz.