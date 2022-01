Bárbara de Regil piensa que YosStop y Gala Montes le tienen envidia, esto tras las polémicas en las que se vio envuelta en el último año.

La influencer fitness reconoció haber tenido depresión tres meses atrás, luego de que comenzó a ser muy criticada en redes sociales.

Aunque Bárbara de Regil dijo no saber la razón en específico por la que YosStop y Gala Montes hablaron sobre ella, asumió que podría ser envidia.

Bárbara de Regil dio una entrevista a ‘Ventaneando’, mismo en el que hizo frente a las polémicas en las que se vio envuelta el año pasado.

La actriz de ‘Parientes a la Fuerza’ habló sobre las acusaciones que YosStop hizo, señalando haber sido chantajeada.

Bárbara de Regil contó que contactó a YosStop para que le hiciera una promoción de su proteína ‘LovingIt’, pero al final la youtuber lo rechazo pese a haber recibido el producto.

“Le escribí para ofrecerle mi proteína, me dijo claro mándamela, -muchas gracias te va a encantar, pruébala primero, si me vas a mencionar no lo hagas hasta que no la pruebes”.

Bárbara de Regil, actriz.