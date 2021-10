Bárbara de Regil confiesa cuándo se hizo su primer tatuaje, la cual fue una decisión que tomó cuando era menor de edad.

Asimismo, Bárbara de Regil aseguró que sí se ha arrepentido de hacerse algunos tatuajes, mostrando unos cuántos de sus diseños.

Bárbara de Regil habla sobre su primer tatuaje

La influencer fitness Bárbara de Regil, es conocida por ser peculiar madre joven, además de que es amante de los tatuajes y de las perforaciones en las orejas.

Es por ello, que en una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ vía Instagram, Bárbara de Regil respondió algunas dudas de sus seguidores sobre sus tatuajes.

Principalmente, confesó que su primer tatuaje fue a los 13 años, y es un sol, que tiene ubicado en la espalda baja.

Bárbara de Regil muestra sus tatuajes. (@barbaraderegil)

Aunque trató de enseñarlo, este no se ve muy a detalle, sin embargo, si se logra apreciar que está localizado en medio de dos grandes alas que le cubren los costados de la zona.

Pese a que Bárbara de Regil no ahondó más en el tema, es importante subrayar que se lo hizo cuando era menor de edad e incluso antes de convertirse en mamá de Mar.

Bárbara de Regil ¿Arrepentida de sus tatuajes?

Bárbara de Regil habló sobre los tatuajes que tiene, y además de enseñar el primero que se hizo, confesó estar arrepentida de algunos.

Por las fotografías que la influencer suele compartir, se pueden llegar a observar 8 tatuajes principalmente localizados en los brazos.

Mismo que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes les cuestionaron sobre sí está arrepentida de alguno.

Sin dudarlo, dijo que sí está arrepentida de algunos, sin embargo, no mencionó cual, y apuntó que los de las muñecas (que se hizo recientemente), no está arrepentida.

“Por eso es importante que si te vas a tatuar lo tengas super analizado, por que es para toda la vida”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil muestra sus tatuajes. (@barbaraderegil)

Esto puede verse relacionado a que Bárbara de Regil comenzó a tatuarse desde que tenía 13 años, lo que podría ser sin sinónimo de tomar malas decisiones, como cualquier adolescente.