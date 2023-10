Aurea Zapata dice que Patricio Cabezut ya fue vinculado a proceso por violencia familiar, pero el conductor se cree la víctima.

En noviembre se van a cumplir 2 años de la separación de Patricio Cabezut y Aurea Zapata, pero han tenido meses de peleas legales.

Por lado, Aurea Zapata acusa a Patricio Cabezut de agredirla verbalmente y no cumplir con las obligaciones alimenticias de sus dos hijas.

Patricio Cabezut subastará su colección de guitarras por problemas de dinero; su ex dice que no paga pensión

Mientras que Patricio Cabezut -de 57 años de edad- asegura que Aurea Zapata no lo deja ver a sus hijas y lo está difamando.

El lunes 9 de octubre, Aurea Zapata y Patricio Cabezut acudieron a una audiencia por la acusación de violencia familiar en contra del conductor.

Aurea Zapata -de 45 años de edad- explicó al programa De Primera Mano que la audiencia de Patricio Cabezut se pospuso casi un año porque el conductor se amparaba.

La actriz reveló que su expareja está vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

Aurea Zapata asegura que el DIF les hizo exámenes psicológicos a ella y sus hijas: “Lo único que estamos peleando es la verdad, que él es un generador de violencia”.

La exesposa de Patricio Cabezut menciona que el conductor no quiso mediar con ella, para evitar más conflictos.

Patricio Cabezut estaría dando de pensión a sus hijas 44 pesos diarios y tuvieron que cambiar de colegio por falta de pago.

Antes de que Aurea Zapata revelara que Patricio Cabezut fue vinculado a proceso, el conductor dio su versión en De Primera Mano.

Patricio Cabezut asegura que es víctima de acusaciones falsas y no piensa pagar la reparación de un daño que según él, no ocurrió.

“Yo sigo insistiendo que he sido objeto y víctima de declaraciones falsas, las cuales me han dañado en mi persona, en mi profesión y en todo mi entorno. Mi imagen ha sido difamada y dañada”

El conductor dice que espera escuchar que las autoridades lo declaren inocente y que ahora no puede mencionar a sus hijas, pues podría tener problemas legales.

“Se me hacen graves la declaraciones de mi contra parte (Aurea Zapata) que están publicadas en redes sociales: ‘Hoy la justicia lo presenta como un generador de violencia’ me está difamando, me está violentando, yo no he sido culpado”

Patricio Cabezut