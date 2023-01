La pelea entre Patricio Cabezut y Aurea Zapata continua, pues ahora hay un pleito por la pensión para sus hijas y todavía no firman el divorcio.

El matrimonio del conductor y Aurea Zapata, de 45 años de edad, duró 10 años y tuvieron dos hijas.

Pero la relación finalizó en noviembre de 2021 y Aurea Zapata denunció a Patricio Cabezut, de 55 años de edad, por violencia intrafamiliar.

Aurea Zapata: Patricio Cabezut no le da pensión para sus dos hijas

La pelea legal sigue vigente, pues Patricio Cabezut asegura que no lo dejan ver a sus hijas, mientras que Aurea Zapata dice que el conductor no le da pensión alimenticia.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Aurea Zapata habló de cómo va su proceso de divorcio con Patricio Cabezut.

La actriz contó que el miércoles 11 de enero estuvo a punto de firmar el divorcio, pero hubo circunstancias legales que se lo impidieron.

Aurea Zapata reveló que su hija menor presenció cuando presuntamente, Patricio Cabezut ejerció violencia psicológica y física en su contra.

La expareja de Patricio Cabezut narra que Patricio Cabezut buscó despojar la casa, de artículos que usan sus hijas.

“No tenemos teléfono en casa, nos lo cortaron; no tenemos absolutamente nada y estamos viviendo una situación dificilísima”

Aurea Zapata dice que Patricio Cabezut no paga la pensión de sus hijas (Instagram/@aureazapata1)

Aurea Zapata niega rotundamente que le haya sido infiel a Patricio Cabezut, pues el conductor aseguró que ese había sido el motivo de la separación.

Por otro lado, asegura que Patricio Cabezut no paga la pensión que se corresponde y están por expulsar a las menores del colegio por falta de pago.

Aurea Zapata dice que teme por su vida y la de sus hijas, pues el caso se volvió mediático y hay personas que la han increpado en la calle.

El conductor Patricio Cabezut no ha visto a sus hijas en 14 meses y eso lo hizo unirse a colectivos.

Patricio Cabezut acudió a la Comisión de Derechos Humanos, para poder ver a sus hijas.

Por otro lado, Aurea Zapata menciona que Patricio Cabezut le quiere quitar la custodia de sus hijas con el fin de no darle pensión alimenticia.

“Este lunes 9 de enero mis hijas no pudieron entrar a clases, porque no le permitieron la entrada, porque el papá no ha pagado las colegiaturas”

Aurea Zapata