Audio filtrado exhibe al hijo de Yolanda Ciani como un hombre violento contra su hermana.

No ha pasado ni un mes de la muerte de la actriz Yolanda Ciani, pero su familia está en medio de una guerra de acusaciones por agresión y hasta supuesto despojo.

La Fiscalía de la CDMX investiga la muerte de Yolanda Ciani como tentativa de feminicidio, luego de que hija adoptiva asegurara que fue golpeada por su hijo.

Luis Alberto Romero Ciani -hijo de la actriz- desmintió estas atroces acusaciones y aseguró que su hermana adoptiva abandonó a Yolanda Ciani cuando acabó con su dinero.

Alejandra Muñoz es el nombre de la hija adoptiva de Yolanda Ciani y quien asegura que Luis Alberto Romero Ciani golpeó a la actriz, lo cual derivó en su muerte.

El programa Ventaneando compartió un audio, donde se escucha a Luis Alberto Romero Ciani agredir verbalmente a Alejandra Muñoz, a quien desconoce como hermana.

Alejandra Muñoz acusa a Luis Alberto Romero Ciani de violentarla y correrla de la casa de Yolanda Ciani, donde vivió cerca de 40 años.

En el audio se escucha a Luis Alberto Ciani insultar a Alejandra Muñoz.

“Eres una pinc... sirvienta porque la jefa, la patrona y la ver...según tú, eres tú, que todas las sirvientas son tus amigas. Aquí no hay nada y no me interesa, ni bajes ni nada”

Luis Alberto Romero Ciani