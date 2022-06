¿Atala Sarmiento se está divorciando tras su regreso a la televisión? Esto es lo que sabemos sobre las versiones que aseguran que tendría problemas con su esposo David Ródenas.

Luego de que se terminó ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’ en donde Alfredo Adame se coronó como el gran ganador, surgieron algunas versiones que el matrimonio de Atala Sarmiento estaba en riesgo tras su regreso a TV Azteca.

En medio de la controversia, la conductora de 49 años habló sobre cómo va con su matrimonio con David Ródenas y si es verdad que la distancia los afectó.

Tras su salida de Ventaneando en 2018 y luego de incorporarse a las filas de la televisora de San Ángel, Atala Sarmiento decidió irse a vivir a España junto a su marido.

Aunque se había mostrado muy feliz de estar lejos de la televisión, Atala Sarmiento sorprendió a sus seguidores al revelar que conduciría ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’, junto a Horacio Villalobos.

Atala Sarmiento destacó que se sentía muy feliz de poder regresar a la televisión y aclaró que en realidad nunca tuvo un problema con TV Azteca.

En entrevista con Maxine Woodside para el programa “Todo para la mujer”, Atala Sarmiento se dijo muy orgullosa de lo que habían conseguido con ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’, pues afortunadamente tuvieron buenos números de audiencia.

Atala Sarmiento confesó que por ahora va a regresar a España, ya que ahorita se encuentra en México resolviendo algunas cosas que tenía pendiente.

Durante su conversación, Atala Sarmiento adelantó que tiene varios proyectos con TV Azteca, por lo que no será raro verla en un fututo en alguna otra emisión.

Atala Sarmiento además señaló que si se hace una segunda temporada de ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’, podría regresar como conductora.

Ana María Alvarado no pudo evitar cuestionar a Atala Sarmiento sobre los rumores que apuntaban que se estaba divorciando luego de su regreso a la televisión.

Atala Sarmiento se burló de estas versiones y aseguró que ya se encuentra acostumbrada a que se inventen esta clase de rumores sobre su vida privada.

Atala Sarmiento incluso reveló que David Ródenas pidió unos días para poder viajar a República Dominicana, donde se grabó ‘Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!’, aunque solo se veían por ratitos ya que ella se encontraba trabajando.

En su entrevista Atala Sarmiento confesó que su esposo ya está ansioso para que puedan volver a estar juntos.

“Ya está muy ansioso para que vuelva a casa, ya me dice que ya no puede más y yo digo, ‘qué bueno, para que me valore’”

Atala Sarmiento