Así le pidieron a Adela Micha que “no matara” a Eugenio Derbez, luego de la polémica que vivió con los comentarios que realizó cuando se dio a conocer que Silvia Pinal se contagió de Covid-19 y había sido hospitalizada.

A finales del mes de agosto se dio a conocer que Eugenio Derbez de 61 años de edad habría sufrido un fuerte accidente y tendría que ser operado.

El comunicado compartido por Alessandra Rosaldo de 50 años de edad generó gran controversia pues no explicaba lo que le había pasado al actor.

En medio de las especulaciones sobre si el famoso había muerto, se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente mientras jugaba con un visor de realidad virtual y que se había destrozado el hombro, por lo que necesitaría varios meses de recuperación.

Adela Micha y Silvia Pinal. (Especial)

José Eduardo Derbez le pidió a Adela Micha que “no matara” a Eugenio Derbez

A través de las redes sociales Alessandra Rosaldo informó que Eugenio Derbez salió muy bien de la operación y que se estaba recuperando. La cantante no quiso revelar más detalles sobre el estado de salud de su esposo.

Luego de todas las especulaciones sobre la salud de Eugenio Derbez, se dio a conocer que le habían pedido a Adela Micha de 59 años de edad que “no matara” al actor pues se encontraba bien.

Al programa ‘La Saga’ acudió José Eduardo Derbez de 30 años de edad y fue cuestionado sobre el accidente que sufrió su papá Eugenio Derbez.

Adela Micha recordó que le escribió a José Eduardo Derbez para saber cómo se encontraba su papá, en ese momento el hijo de Victoria Ruffo confesó que le pidió que “no matara” a Eugenio Derbez.

“Te dije que no empezaras a hacer nada, biografías. Todavía no era su programa ni nada, ya la veía yo oigan muchachos vayan organizando” José Eduardo Derbez

En el video Adela Micha bromeó con el comentario de José Eduardo Derbez pues recordó su polémica con Silvia Pinal cuando dijo “ya se va a morir” cuando se enteró que tenía Covid-19 y se encontraba hospitalizada.

“Me dijo no empieces a mandar a hacer su zopilote, no se va a morir, no mandes a hacer ninguna pieza” Adela Micha

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez? Esto sabe José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez reafirmó que Eugenio Derbez se lastimó jugando con un visor de realidad virtual, pero en realidad desconoce cómo exactamente pasó el accidente para que se haya lastimado de esa manera.

“Imagínate darte en la madre jugando, es porque los 60 no acarician. Lo que le pasó no es top secret, estaba jugando con la madre esa (...) Hay una función para delimitar el espacio, pero si te soy sincero, no sé si estaba en una de esas cosas o estaba en algo más abierto” José Eduardo Derbez

Durante su conversación, José Eduardo Derbez destacó que desconoce los detalles pues su familia no ha compartido ningún detalle.

“Así como son misteriosos con los demás, también son conmigo, es parejo. Como que les da este toque así interesante a las cosas” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez destacó que si de rompió el brazo en varias partes, pero no sabe más detalles.

“Según yo, se rompió el brazo en muchísimas partes... Te juro que son bien misteriosos todos, Vadhir, Aislinn, Ale, bueno, hasta la niña, o no me quieren compartir a mí los secretos de la familia, así son” José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez (instagram/ederbe)

Eugenio Derbez regresa a su casa para recuperarse de la operación de hombro

Durante su conversación con Adela Micha, José Eduardo Derbez destacó que su papá se encuentra bien y que ahora solo queda la recuperación.

“Está bien, ahí va con sus terapias y sus dolores…” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez señaló que tuvo la posibilidad de hablar con Eugenio Derbez en su cumpleaños, quien ya se encontraba en su casa.

“(Hablé con él) En su cumpleaños el 2 (de septiembre) … Ya había salido, ya sabes que allá en Estados Unidos es todo muy frío, te operen de lo que te operen y te sacan luego, luego” José Eduardo Derbez

En su conversación José Eduardo Derbez señaló que Eugenio Derbez se encontraba un poco bajoneado ya que había tenido que cancelar todos sus proyectos.

“Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado en el sentido de que como es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo, como que tuvo que cancelar todo, que yo le dije: ‘creo que te va a ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato, porque si no, no para” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez puntualizó que por el momento Eugenio Derbez no ha comenzado la terapia porque necesita que durante un tiempo no mueva el hombro.

“Lo vi bien, yo creo que da flojera como a todos tener a una persona que esté moviendo el brazo y ayudándote con las terapias, pero ahí va. Según yo la rehabilitación aún no la empieza porque tiene que tener el brazo quieto por un rato” José Eduardo Derbez

José Eduardo desconoce cuánto tiempo tendrá que estar en recuperación Eugenio Derbez, pero cree que serán varios meses los que tomará rehabilitación.

“Lo que sí sé es que tiene mucho dolor, entonces lo tienen con pastillas que lo mantienen dormido” José Eduardo Derbez

José Eduardo y Eugenio Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram )

José Eduardo Derbez dice que su familia ha sido muy hermética con la salud de Eugenio Derbez

Al ser cuestionado sobre porque había gran hermetismo en torno al estado de salud de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez confesó que así es su familia, incluso señaló que a él también no le decían que pasaba.

“Pues lo primero que mandaron fue que mi papá estaba en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó y les puse ‘oigan qué pasó’, no sé quién puso ‘pregúntale a no sé quién’, otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano (Vadhir) me contestó pues sí se cayó” José Eduardo Derbez

En el video José Eduardo Derbez señaló que ya no quiso preguntar porque nadie de su familia le decía nada.

“Ya no pregunté más porque dije, ‘pues aquí no somos muy comunicativos, por lo menos conmigo’” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez destacó que él no tenía ningún detalle sobre la salud de Eugenio Derbez cuando Alessandra Rosaldo le informó que había mandado un comunicado.

“Días después alguien pone en el grupo ‘¿cómo va todo?’ y alguien dice ‘bien’. Corte A voy saliendo de Miembros y me marca Alessandra y me dice nada más para que estés enterado se subió un comunicado” José Eduardo Derbez

En ese momento José Eduardo Derbez señaló que empezó a preguntar más detalles pues señaló que las personas le iban a preguntar y él no iba a poder decir nada.

“Cuando me pregunten no me van a creer cuando les diga que no sé, porque es raro, y duele” José Eduardo Derbez