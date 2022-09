¿Eugenio Derbez sufrió un infarto? Esto sabemos sobre las especulaciones que señalan que el actor habría presentado problemas en el corazón y no una fractura en el hombro.

Fue el 29 de agosto cuando Alessandra Rosaldo reveló que Eugenio Derbez de 60 años habría sufrido un fuerte accidente, por lo que tendría que operarse.

En su comunicado, Alessandra Rosaldo de 50 años de edad no quiso revelar más detalles sobre cómo había sido el accidente que sufrió Eugenio Derbez.

Ante la falta de información, han surgido varias especulaciones entorno a la salud de Eugenio Derbez, incluso se reveló que el actor habría sufrido un infarto.

Luego de que se dio a conocer que Eugenio Derbez tuvo un fuerte accidente y que se tendría que someter a una delicada operación, han surgido varios rumores en torno a su estado de salud.

Aunque en el comunicado compartido por Alessandra Rosaldo no se compartió más detalles sobre el accidente que sufrió Eugenio Derbez, el 30 de agosto se dio a conocer que se había destrozado el hombro luego de que se encontraba jugando con un visor de realidad virtual.

El 31 de agosto Alessandra Rosaldo compartió oreo comunicado en donde reveló que “después de una larga y complicada cirugía” Eugenio Derbez se encontraba recuperando.

Ante la falta de detalles sobre lo que le había pasado a Eugenio Derbez, surgió el rumor de que el actor sufrió un infarto y no una fractura en el hombro como se había manejado.

Durante el programa ‘Chisme no Like’ cuestionaron el hermetismo que habría tenido la familia en torno al accidente que sufrió Eugenio Derbez e incluso señalaron que su silencio se podría deber a que el percance del actor fue más grave.

En el programa, Elisa Beristain y Javier Ceriani tuvieron un enlace con el reportero Pierre Rojas quien reveló que Eugenio Derbez no se encontraba internado en el área de traumatología, que es donde debería estar debido a la supuesta lesión en su hombro.

Pierre Rojas destacó que en el hospital comenzaban a circular algunas versiones que señalaban que Eugenio Derbez habría sufrido un infarto.

“Hasta el día de ayer no estaba en esa sección (traumatología). Se rumora que pueden ser temas del corazón, hablemos de infarto, hablemos de situaciones ya más extremas. Hasta ahorita no se ha dado una claridad, no hay nadie que nos pueda aclarar esta situación; entonces, es todo un misterio”

Pierre Rojas