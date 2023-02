Cole Tucker y Vanessa Hudgens tienen una original historia de amor, pues así fue como el beisbolista conoció a su futura esposa.

Con casi tres años de relación, Cole Tucker y Vanessa Hudgens han dado el siguiente paso, pues la pareja se ha comprometido en secreto, momento que habría sucedido a finales de 2022.

A lo que este compromiso ha acaparado los tabloides, pues Vanessa Hudgens de 34 años de edad es una de las estrellas más queridas del medio, que se ganó el cariño de los fans al interpretar a Gabriella Montez en High School Musical.

Mientras que con 26 años de edad, Cole Tucker es toda una promesa del béisbol en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

A esto te contamos cómo es que Cole Tucker y Vanessa Hudgens se conocieron, pues la feliz pareja que pronto llegará al altar tiene una muy singular historia de amor.

La pandemia no solo trajo lamentables momentos, sino también cambió la forma en que la gente se comunicaba.

Pues en los momentos difíciles, también este suceso histórico acercó a quienes estaban lejos e hizo que otros se conocieran.

Caso que le pasó a Cole Tucker y Vanessa Hudgens, pues la pareja que está a punto de ser esposo y esposa, se conocieron a través de Zoom.

Un nuevo estilo de conocer a gente y por qué no al amor, luego de que fuera la propia actriz Vanessa Hudgens quien contó cómo conoció a su pareja el beisbolista Cole Tucker.

Pues durante la pandemia y en el encierro Vanessa Hudgens y Cole Tucker coincidieron en varias clases de meditación a través de Zoom.

A lo que fue el beisbolista Cole Tucker quien dio el primer paso al escribirle por privado a la actriz Vanessa Hudgens, y por lo que a partir de ahí el amor nació.

Asimismo, en ese entonces Vanessa Hudgens contó que no conocía quien era Cole Tucker, pues desconocía por completo que era un bateador de la MLB.

Sin embargo, durante sus clases por Zoom, la también cantante Vanessa Hudgens disfrutaba de interrumpir a Cole Tucker durante sus intervenciones.

Momentos que seguramente enamoró a ambos, pues tanto Vanessa Hudgens como Cole Tucker dieron el paso que hoy los ha llevado a comprometerse.

“La verdad es que cuando le vi en Zoom no me percaté de que se trataba de un jugador de béisbol. Cada vez que hablábamos siempre le acababa interrumpiendo. Me encantaba hacerlo”.

Vanessa Hudgens