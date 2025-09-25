Fue por medio de su cuenta de Instagram que Rihanna -de 37 años de edad- enterneció a sus fans con las primeras fotos de Rocki Irish Mayers.

La recién nacida es la tercera hija de la cantante con el rapero estadounidense A$AP Rocky, de 36 años de edad.

¿Cuándo nació la hija de Rihanna? Rocki Irish Mayers es presentada al mundo por sus padres

Rihanna se convirtió en tendencia al presentar de manera oficial a su hija quien, de acuerdo con la cantante, nació el 13 de septiembre de 2025.

Siendo que la pareja decidió revelar la identidad de la bebé a poco más de diez días de nacida.

Rocki Irish Mayers fue presentada en brazos de su madre y cubierta con un mameluco y cobijas en color rosa.

En una segunda imagen, Rihanna compartió unas pequeñas zapatillas de ballet también en color rosa.

Las fotos de Rocki Irish Mayers rápidamente cautivaron a los fans de Rihanna y A$AP Rocky, llenando la caja de comentarios con bendiciones y buenos deseos.

“Bienvenida a la familia, princesa”, “Hermosa bebé, felicidades” y “¡Qué gran noticia!“, son solo una pequeña parte del amor que está recibiendo en redes la recién agrandada familia.

¿Cuántos hijos tiene Rihanna? La cantante está formando una familia con A$AP Rocky

Durante el marco de la Met Gala del 2025, evento celebrado el pasado 5 de mayo, Rihanna acaparó titulares al presentarse con una notable pancita de embarazo.

En febrero de 2023, la cantante hizo algo similar, esto al dirigir el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII con un embarazo ya avanzado.

Hasta la fecha, Rihanna y A$AP Rocky son padres de tres hijos. RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022 en Los Ángeles.

En agosto de 2023 la pareja de artistas le dio la bienvenida a Riot Rose Mayers, siendo a quien revelaron en el Super Bowl.

Finalmente está la recién nacida Rocki Irish Mayers, la tercera hija de Rihanna y A$AP Rocky.