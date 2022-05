El “niño malo” de Hollywood, Ezra Miller vuelve a dar la nota, ahora al revelarse un video de cuando el actor fue arrestado el 28 de marzo de 2022.

El actor Ezra Miller, de 29 años de edad, fue detenido por escupir a un hombre en la cara y molestar a una mujer, hechos por lo que fue acusado de acoso y alteración del orden público.

Todo esto porque, al parecer, a Ezra Miller no le gusta comportarse y saca a relucir sus malos hábitos cada vez que puede.

Ezra Miller compareció ante un juez vía Zoom (Jennifer Sinco Kelleher / Hawaii State Judiciary via AP / AP)

Se filtra el arresto de Ezra Miller

El diario británico Daily Mail ha filtrado un video del momento en que fue arrestado Ezra Miller en marzo pasado, en donde el actor reacciona violentamente y ataca de manera inesperada.

En el video que se tomó gracias a la cámara corporal de un policía, se puede ver a Ezra Miller en donde sale del bar y ya en el estacionamiento comienzan los suplicios.

Por lo que el actor Ezra Miller dice ser la víctima, luego de que supuestamente asegurara que lo asaltaron.

“Me asaltaron y comencé a grabar. Déjenme mostrarles el video. Me asaltaron en este bar, dos veces seguidas. Me grabo cuando me asaltan por arte criptográfico NFT”.

Ante esto el actor Ezra Milles le exige a los policías saber sus nombres completos y los números de sus placa oficiales.

“Dime tu nombre y tu número de placa. ¿Estoy arrestado por desorden público? He sido agredido”, se le escucha decir a Ezra Millers.

Ezra Miller (Departamento de Policía de Hawái via AP / AP)

Y en donde incluso el actor Ezra Miller acusa a un hombre de ser nazi y que tenía las pruebas para comprobar tal acusación: “El hombre del bar declaró ser nazi, lo tengo grabado y él me atacó”, dice.

En un momento más acalorado y algo bizarro, Ezra Miller comienza a rezar una y otra vez a sus derechos en donde parecía un episodio surrealista.

“La novena enmienda me da el derecho de no ser ilegalmente perseguido por un crimen del que no soy culpable. Reclamo mis derechos de la cuarta enmienda a no ser registrado e incautado sin una causa probable que no podrás defender en un tribunal”,

En otros de los momentos densos de este arresto de Ezra Miller señaló que fue tocado inapropiadamente por un policía.

“Oye, me acabas de tocar el pene. Por favor, no lo hagas. ¡Soy transgénero, no binario y no quiero que me registre un hombre!”.

Aunque aun no paró ahí el penoso arresto de Ezra Miller, luego de que el actor hasta mencionara su anillo de “The Flash”: “¡No toques mi anillo!. No toques mi anillo.”, dijo.

Aquí el video filtrado del arresto del actor Ezra Miller: