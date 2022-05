Luego que se diera a conocer el rumor que Ezra Miller sería reemplazado como Flash por Dylan O’Brien; el periodista Adam B. Vary de Variety señaló que dicha versión es falsa.

A través de Twitter menciona que Warner Bros. no tiene intenciones de sacar a Ezra Miller de ‘The Flash’, esto a pesar de haber sido arrestado dos veces en Hawái por atacar a diversas personas.

Warner Bros. mantendría su narrativa alrededor del caso de Ezra Miller, pasando por alto los incidentes sucedidos; recordemos que en 2020 ya se hablaba de su reemplazo tras un video donde se ve agrediendo a una fan.

Me dijeron que WB *no* está considerando reemplazar a Ezra Miller en THE FLASH. Miller fue arrestado dos veces en Hawái este año, una vez por alteración del orden público y acoso, y otra vez por agresión en segundo grado.

Adam B. Vary